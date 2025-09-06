قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بمكونات بسيطة تنافس الجاهز .. طريقة عمل الفيجيتار في المنزل

طريقة تحضير الفيجيتار في المنزل
آية التيجي

مع ارتفاع أسعار المنتجات الجاهزة في الأسواق، بدأت الكثير من ربات البيوت في البحث عن بدائل موفرة وصحية لإعداد المكونات في المنزل، ومن أبرز هذه الوصفات الفيجيتار الذي يمنح الفراخ والبانية طعمًا شهيًا ورائحة مميزة لا تقاوم.

ويمكن تحضير الفيجيتار في المنزل بخطوات سهلة وسريعة ومكونات بسيطة ايضا، وسوف تحصل على نفس مواقع الجاهز، وإليكم المكونات وطريقة تحضيره بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة تحضير الفيجيتار في المنزل

مكونات الفيجيتار:

كوب دقيق أبيض.

نصف كوب نشا ذرة.

كوب بسكوت شاي مطحون (100 جرام).

2 ملعقة كبيرة بصل بودرة.

2 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة بهارات دجاج.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

ـ في وعاء واسع، اخلطي كل المكونات الجافة معًا حتى تتجانس.

ـ خزني الخليط في برطمان محكم الغلق بعيدًا عن الرطوبة.

ـ عند الاستخدام، خذي الكمية المناسبة، ويمكنك إضافة الشطة حسب الرغبة.

سر الطعم مثل المطاعم:

ـ بسكوت الشاي المطحون يمنح الخليط قوامًا ناعمًا ومذاقًا غنيًا.

ـ البيكنج بودر يضيف هشاشة وخفة مميزة بعد القلي.

وبهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تجهيز فيجيتار بيتي ينافس الجاهز ويمنح أطباقك نكهة المطاعم.

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
محافظ الشرقية
محسن محيي الدين
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
