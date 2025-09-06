خبير عسكري: الجيش الإسرائيلي يعاني من خلل هيكلي

أكد اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا وخبير الأمن القومي، إن ما يجري في قطاع غزة من تدمير ممنهج وتجويع للسكان ليس سوى تمهيد لعملية عسكرية إسرائيلية جديدة تهدف إلى استعادة تماسك الجيش الإسرائيلي.

ولفت ربيع، خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه أزمات متلاحقة، سواء على المستوى السياسي مع شركائه المتشددين مثل بن غفير وسموتريتش، أو على الصعيد العسكري في ظل إخفاقات حرب غزة والخلافات مع رئيس الأركان، مشيرًا إلى أن التقارير تؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير جاهز للسيطرة الكاملة على القطاع.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعاني من خلل هيكلي، حيث يعتمد بنسبة 75% على قوات الاحتياط مقابل 25% فقط من العناصر العاملة، إلى جانب مشكلات فنية تتعلق بتعبئة القوات وتجهيزاتها، إذ إن 30% من المعدات البرية تحتاج إلى ضبط وصيانة، فضلًا عن أزمة نقص في قطع غيار دبابات "ميركافا".