قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري وصمود الفلسطينيين كفيلان بإفشال مشروع التهجير الإسرائيلي

محاولات التهجير القسري
محاولات التهجير القسري
رنا أشرف

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال المتكررة لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري أو الطوعي، برزت مواقف عربية ودولية رافضة لهذه المخططات، وفي مقدمتها الموقف المصري الذي أكد رفضه القاطع لفتح المجال أمام أي سيناريو يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وفي هذا السياق، علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، على تطورات المشهد مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني والموقف المصري الصلب يشكلان حجر عثرة أمام المشروع الإسرائيلي.

أيمن الرقب: الاحتلال الإسرائيلي سيفشل في مشروعه أمام صمود الشعب الفلسطيني

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القدس إن الشعب الفلسطيني صمد في وجه محاولات القتل والذ بح والتهجير التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن مشروع الاحتلال في دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أرضهم محكوم عليه بالفشل.

وأضاف الرقب أن هناك موقفًا دوليًا وعربيًا ثابتًا يرفض محاولات التهجير، وعلى رأسه الموقف المصري الصلب، الذي يقف في مواجهة الاحتلال ويتحدى مخططاته بشكل واضح، وهو ما يدفع إسرائيل إلى شن حملات تحريض ضد مصر.

وأكد أن كل من ينساق وراء التحريض الإسرائيلي على مصر إنما يعمل كعميل للاحتلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح الرقب أن رفض مصر لفتح معبر رفح بشكل كامل يعود إلى سببين رئيسيين:

1- أن الطرف المسيطر على المعبر هو الاحتلال الإسرائيلي.

2- أن فتح المعبر بشكل كامل قد يُستغل لتمرير مخطط التهجير الطوعي لأهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن القيادة المصرية كانت واضحة وحاسمة بقولها: “لن نسمح بالتهجير القسري ولا الطوعي”.

وتابع: “رغم محاولات الاحتلال خلال الأشهر الماضية دفع الكتلة السكانية باتجاه الحدود، فإن سكان رفح ظلوا صامدين ولم يغادروا أرضهم، وتحملوا الجوع والموت بدلًا من أن يُسجَّل عليهم أنهم هربوا إلى مصر”.

وختم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن من سيفشل هذا المشروع الصهيوني هو الشعب الفلسطيني بصموده، مدعومًا بالموقف العربي والدولي الرافض للتهجير، وعلى رأسه الموقف المصري.



 

العدوان الإسرائيلي التهجير القسري غزة المشروع الصهيوني الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

سامي نصر الله

برلماني: تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين محاولة فاشلة لتزوير الحقائق

حزب المؤتمر

«المؤتمر»: مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتتصدى للجرائم الإسرائيلية

الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية: تهجير الفلسطينيين «مرفوض».. ومصر ثابتة على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد