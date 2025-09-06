مهرجان "همسة" يكرم الفنان أحمد رزق كأفضل ممثل دراما خارج السباق الرمضاني

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان أحمد رزق كأفضل ممثل دراما خارج السباق الرمضاني عن دوره بمسلسل "حرب الجبالي" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الـ13.

وذكرت إدارة المهرجان - في بيان اليوم /السبت/ - أن ذلك جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان، حيث عُقدت لجنة التحكيم الدرامي للمهرجان لاختيار الأعمال الفائزة في السباق الرمضاني 2025.

وضمت لجنة التحكيم كلا من: رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصري، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والمخرج حسام الدين صلاح، والفنانة ميرنا وليد، والكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والمخرج القدير إبراهيم الشوادي.

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام اسم الفنان الراحل "سامي العدل"، ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر الجاري على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.

