تقارير إعلامية: بيدرسون والشيباني يبحثان عملية الانتقال السياسي والوضع في السويداء

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني يبحثان عملية الانتقال السياسي والوضع في السويداء وشمال شرقي سوريا والساحل السوري.

وعلى صعيد آخر؛ قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مباشر صوب فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات شمال غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى نحو 60 شهيدًا بينهم 38 في مدينة غزة.

تدمير برج السوسي

وأضاف جبر، خلال مداخلة على القناة، أن الاحتلال كثف خلال الساعات الماضية قصفه لمنازل متعددة الطوابق والأبراج السكنية، مستشهدًا بتدمير برج السوسي وسط المدينة بجوار مقر الأونروا، بعد أيام من استهداف برج مشتهى، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات وإجبار السكان على الإقامة في مراكز إيواء وخيام بديلة.