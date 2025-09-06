الآلاف يودعون المصمم الإيطالي العالمي جورجيو أرماني بميلانو وإعلان يوم حداد

اصطف الآلاف بمدينة ميلانو الإيطالية خلال مراسم تأبين وتوديع مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني الذي وافقته المنية عن عمر ناهز 91 عاما.

وتجمع حول تابوت جورجيو أرماني حرس الشرف من الشرطة الإيطالية "الكارابينييري"، وتم استقباله لدى وصوله بالتصفيق من الحاضرين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر لتوديعه بميلانو قبل يومين من الجنازة التي ستقام بشكل خاص وفقا لوصيته.

وأقيمت مراسم الوداع في مسرح أرماني، المكان الذي شهد على عروضه لأعوام طويلة، ووضعت شاشة عملاقة تحمل صورة المصمم الإيطالي وتحمل كلماته "البصمة التي آمل أن أتركها هي بصمة الالتزام والاحترام والرعاية الحقيقية للناس، من هنا يبدأ كل شئ".

وانتشرت الفوانيس المضاءة بالشموع، ووضعت أكاليل زهور بيضاء عند مدخل القاعة التي تضم التابوت إلى جانب سجلات تعزية يمكن لمحبي الراحل تدوين عبارات الوداع فيها.

وفي سياق متصل، أعلن عمدة مدينة ميلانو جوزيبي سالا يوم /الإثنين/ المقبل يوم حداد على وفاة جورجيو أرماني في المدينة، وسيتم تنكيس الأعلام في جميع مباني البلدية.

كما وقعت كاتيا تاراسكوني عمدة مدينة بياتشينزا بشمال إيطاليا – مسقط رأسه - مرسوما بإعلان الحداد الرسمي في المدينة يوم /الإثنين/ المقبل بجنازة جورجيو أرماني.

وشددت على القيمة الإنسانية والأخلاقية والمهنية المتميزة والرابطة الوثيقة التي حافظ عليها على مر السنين مع مسقط رأسه، وتوجت بحصوله على درجة فخرية في إدارة الأعمال العالمية من جامعة القلب المقدس الكاثوليكية عام 2023.

وكانت مباراة إيطاليا وإستونيا في تصفيات كأس العالم شهدت عرض صورة لملك الموضة الإيطالي في ملعب بيرجامو.