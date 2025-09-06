قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الآلاف يودعون المصمم الإيطالي العالمي جورجيو أرماني بميلانو وإعلان يوم حداد

المصمم الإيطالي العالمي جورجيو أرماني
المصمم الإيطالي العالمي جورجيو أرماني
أ ش أ

اصطف الآلاف بمدينة ميلانو الإيطالية خلال مراسم تأبين وتوديع مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني الذي وافقته المنية عن عمر ناهز 91 عاما.
وتجمع حول تابوت جورجيو أرماني حرس الشرف من الشرطة الإيطالية "الكارابينييري"، وتم استقباله لدى وصوله بالتصفيق من الحاضرين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر لتوديعه بميلانو قبل يومين من الجنازة التي ستقام بشكل خاص وفقا لوصيته.
وأقيمت مراسم الوداع في مسرح أرماني، المكان الذي شهد على عروضه لأعوام طويلة، ووضعت شاشة عملاقة تحمل صورة المصمم الإيطالي وتحمل كلماته "البصمة التي آمل أن أتركها هي بصمة الالتزام والاحترام والرعاية الحقيقية للناس، من هنا يبدأ كل شئ".
وانتشرت الفوانيس المضاءة بالشموع، ووضعت أكاليل زهور بيضاء عند مدخل القاعة التي تضم التابوت إلى جانب سجلات تعزية يمكن لمحبي الراحل تدوين عبارات الوداع فيها.
وفي سياق متصل، أعلن عمدة مدينة ميلانو جوزيبي سالا يوم /الإثنين/ المقبل يوم حداد على وفاة جورجيو أرماني في المدينة، وسيتم تنكيس الأعلام في جميع مباني البلدية.
كما وقعت كاتيا تاراسكوني عمدة مدينة بياتشينزا بشمال إيطاليا – مسقط رأسه - مرسوما بإعلان الحداد الرسمي في المدينة يوم /الإثنين/ المقبل بجنازة جورجيو أرماني.
وشددت على القيمة الإنسانية والأخلاقية والمهنية المتميزة والرابطة الوثيقة التي حافظ عليها على مر السنين مع مسقط رأسه، وتوجت بحصوله على درجة فخرية في إدارة الأعمال العالمية من جامعة القلب المقدس الكاثوليكية عام 2023.
وكانت مباراة إيطاليا وإستونيا في تصفيات كأس العالم شهدت عرض صورة لملك الموضة الإيطالي في ملعب بيرجامو.

ميلانو مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني جورجيو أرماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أفريكسم بنك

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

سعر الذهب

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد