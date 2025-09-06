قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أستاذ جيولوجيا: المياه الجوفية تتحرك بفعل الشقوق والفتحات الطبيعية

محمد البدوي

علق الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه، على ظهور بحيرة غامضة فجأة في صحراء البهنسا بمحافظة المنيا، موضحًا أن المياه تنقسم إلى سطحية تظهر على الأرض، وجوفية تكون مخزنة في باطن الأرض، إما منذ ملايين السنين أو نتيجة لتسرب حديث من الأنهار والترع والمصارف الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعكس طبيعة الخزانات الجوفية التي تحتفظ بالمياه في باطن الأرض.

تسرب كميات كبيرة من المياه

وأضاف شديد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن طرق الري بالغمر المنتشرة في مصر تسهم في تسرب كميات كبيرة من المياه إلى باطن الأرض، ما يؤدي إلى تكوين تجمعات مائية جوفية ضخمة، مؤكدًا أن هذه المياه ليست ساكنة وإنما تتحرك بشكل مستمر وفق طبيعة الأرض وتضاريسها.

وأوضح أستاذ جيولوجيا المياه أن المياه الجوفية تتحرك من المناطق المرتفعة إلى المنخفضة عبر الشقوق والفتحات الطبيعية في التربة والصخور، لتشكل خزانات جوفية تُغذى باستمرار بعمليات الشحن وتفرغ أحيانًا بحسب الظروف الجيولوجية، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور بحيرات مفاجئة على سطح الأرض.

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

