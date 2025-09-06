أستاذ جيولوجيا: المياه الجوفية تتحرك بفعل الشقوق والفتحات الطبيعية

علق الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه، على ظهور بحيرة غامضة فجأة في صحراء البهنسا بمحافظة المنيا، موضحًا أن المياه تنقسم إلى سطحية تظهر على الأرض، وجوفية تكون مخزنة في باطن الأرض، إما منذ ملايين السنين أو نتيجة لتسرب حديث من الأنهار والترع والمصارف الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعكس طبيعة الخزانات الجوفية التي تحتفظ بالمياه في باطن الأرض.

تسرب كميات كبيرة من المياه

وأضاف شديد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن طرق الري بالغمر المنتشرة في مصر تسهم في تسرب كميات كبيرة من المياه إلى باطن الأرض، ما يؤدي إلى تكوين تجمعات مائية جوفية ضخمة، مؤكدًا أن هذه المياه ليست ساكنة وإنما تتحرك بشكل مستمر وفق طبيعة الأرض وتضاريسها.

وأوضح أستاذ جيولوجيا المياه أن المياه الجوفية تتحرك من المناطق المرتفعة إلى المنخفضة عبر الشقوق والفتحات الطبيعية في التربة والصخور، لتشكل خزانات جوفية تُغذى باستمرار بعمليات الشحن وتفرغ أحيانًا بحسب الظروف الجيولوجية، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور بحيرات مفاجئة على سطح الأرض.