الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لن تصدق.. 3 أخطاء ترتكبها النساء تسرع شيخوخة البشرة

شيخوخة
شيخوخة
نهى هجرس

الجميع يرغب ببشرة ناعمة ومشرقة، لكن الحقيقة هي أن القليل من العادات اليومية قد تُسبب لكِ مشاكل خفية، تُنفق الكثيرات من النساء أموالهن على الكريمات ومع ذلك، فإن أخطاءً بسيطة في الروتين اليومي تجعل البشرة تبدو أكبر سنًا قبل أوانها، لا تظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتفاوت لون البشرة وبهتانها بسبب التقدم في السن فحسب؛ بل غالبًا ما تكون نتيجة أخطاء صغيرة مع مرور الوقت. 

إليكِ ثلاث أشياء تفعلها الكثيرات دون أن يُدركن مدى تأثيرها على تسريع عملية الشيخوخة

- نسيان واقي الشمس 

لعلّ السبب الرئيسي هو إهمال استخدام واقي الشمس، فالعديد من النساء يستخدمنه فقط عندما يكون الجو حارًا في الخارج أو على الشاطئ، بينما تبقى الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال الوقت حتى في الأيام الغائمة، تُلحق هذه الأشعة الضرر ببطء ببنية الجلد، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والبقع والترهلات. 

- غسل الوجه كثيرا

من الجيد أن يكون لديكِ وجه نظيف تمامًا، لكن الإفراط في التنظيف يُجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية، بدون هذه الزيوت، تجفّ البشرة وتبدو باهتة، وتظهر الخطوط الدقيقة بسرعة أكبر، استخدام منظفات قوية أو فرك البشرة بقوة يزيد الأمر سوءًا. 

- النوم مع المكياج 

بعد يوم طويل، قد يكون من المغري ترك المكياج على بشرتكِ والنوم، لكن هذه العادة تسد المسام، وتُسبب ظهور البثور، وتمنع البشرة من تجديد نفسها طوال الليل، المكياج المختلط بالأوساخ والملوثات يُسرّع شيخوخة البشرة أثناء النوم، بضع دقائق فقط لإزالته تُحدث فرقًا كبيرًا في نضارة بشرتكِ في الصباح، أزيلي المكياج دائمًا قبل النوم، مهما شعرتِ بالتعب. 

المصدر times of india

