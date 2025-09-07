قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على آليات تشكيل المحاكم العمالية طبقًا لقانون العمل
حماس: نخشى أن تتحول خطة ترامب إلى غطاء جديد لنتنياهو
آخر وصية.. 11 كلمة قالتها السيدة آمنة بنت وهب للنبي لحظة احتضارها
طارق السيد: الزمالك منافس قوي للتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم
سمير كمونة: عدم الدفع بمصطفى محمد أمام إثيوبيا «قرصة ودن» من حسام حسن وليس قرارًا فنيًا
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«العيب مش عليك».. تعليق ناري من الغندور على تصريحات سيد عبدالحفيظ الساخرة

الغندور
الغندور
علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور علي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ الأخيرة الساخرة وشارك فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقال خالد الغندور خلال الفيديو :"فؤجئت بعد الحلقه الناس بتقولي كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول عليك دمك تقيل استغربت و مفيش علاقه دلوقتي بيني و بينه وكان غلط فيا قبل كده و اعتذر و قبلت اعتذاره ".

وأضاف الغندور :"
العيب مش عليك يا سيد عبد الحفيظ
واين الهيئة الوطنية للإعلام و ما هذا المحتوي  المتدني  و حسبي الله و نعم الوكيل و الفيوم محافظة محترمة  و ناسها محترمين".


وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"، على قناة "إم بي سي مصر": " ان خسارة الزمالك أمام وادي دجلة وديًا قبل انطلاق الموسم، ثم تكرارها في مواجهة الدوري 1-2، وذلك يؤكد أن أسلوب لعب وادي دجلة فعال بنسبة كبيرة، وأن هناك نقطة ضعف في الزمالك تم استغلالها، وخوان ألفينا لاعب مميز جدًا جدًا، يذكرني بـ خالد الغندور"، ضاحكًا، (لكن دمه مش تقيل زي خالد)".

الإعلامي خالد الغندور تصريحات سيد عبد الحفيظ كابتن سيد عبد الحفيظ الزمالك وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

تكيس المبايض

من مطبخك .. مشروب سحري يعالج تكيس المبايض

حفل زفاف كيرلس

صدى البلد» يهنئ الزميل كيرلس صلاح بزفافه على الآنسة بيستا رأفت

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد