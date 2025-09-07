قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حركة تغييرات وتنقلات بمديريات العمل.. جبران: نهدف لضخ دماء جديدة

وزير العمل
وزير العمل
محمد ربيع

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن الفترات الماضية شهدت حركة تغييرات وتنقلات داخل مديريات العمل في عدد كبير من المحافظات، شملت تغييرات في مواقع قيادية، وتنقلات لعدد من الموظفين داخل الإدارات ومكاتب العمل التي تعمل في نطاق تلك “المديريات”، خاصة في محافظات: القاهرة، جنوب سيناء، البحيرة، أسيوط، الغربية، بني سويف، السويس، الأقصر، كفر الشيخ، وغيرها.

وقال وزير العمل في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار إستراتيجية وزارة العمل لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتعزيزها بكفاءات لديها خبرات متنوعة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة، وتمتلك من القدرات ما يؤهلها للتواصل مع الجماهير، وتلبية احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق وكريم تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير منظومة العمل

وأكد جبران على أن هذه التغييرات والتنقلات، تأتي ضمن خطة "الوزارة" لتطوير منظومة العمل، ودعم المواقع التنفيذية بقيادات قادرة على إدارة الملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، موجهًا جميع العاملين بالوزارة والمديريات بتكثيف الجهود، والتركيز على تنفيذ رؤية الوزارة خاصة في ملفات التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع الإنتاج في بيئة لائقة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.

العمل وزير العمل وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد