حركة تغييرات وتنقلات بمديريات العمل.. جبران: نهدف لضخ دماء جديدة

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن الفترات الماضية شهدت حركة تغييرات وتنقلات داخل مديريات العمل في عدد كبير من المحافظات، شملت تغييرات في مواقع قيادية، وتنقلات لعدد من الموظفين داخل الإدارات ومكاتب العمل التي تعمل في نطاق تلك “المديريات”، خاصة في محافظات: القاهرة، جنوب سيناء، البحيرة، أسيوط، الغربية، بني سويف، السويس، الأقصر، كفر الشيخ، وغيرها.

وقال وزير العمل في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار إستراتيجية وزارة العمل لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتعزيزها بكفاءات لديها خبرات متنوعة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة، وتمتلك من القدرات ما يؤهلها للتواصل مع الجماهير، وتلبية احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق وكريم تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير منظومة العمل

وأكد جبران على أن هذه التغييرات والتنقلات، تأتي ضمن خطة "الوزارة" لتطوير منظومة العمل، ودعم المواقع التنفيذية بقيادات قادرة على إدارة الملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، موجهًا جميع العاملين بالوزارة والمديريات بتكثيف الجهود، والتركيز على تنفيذ رؤية الوزارة خاصة في ملفات التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع الإنتاج في بيئة لائقة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.