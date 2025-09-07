مطار مرسى علم الدولى يستقبل 183 رحلة هذا الأسبوع.. و33 رحلة تصل اليوم الأحد

يشهد مطار مرسى علم الدولي حالة من النشاط المكثف خلال الأسبوع الجاري، مع وصول 183 رحلة طيران قادمة من 15 دولة مختلفة، غالبيتها من الوجهات الأوروبية، في مؤشر واضح على تزايد الحركة السياحية نحو مدن البحر الأحمر.

حركة نشطة في رحلات اليوم

وبحسب الجداول التشغيلية للمطار، تصل اليوم الأحد 33 رحلة دولية، من بينها 15 رحلة قادمة من بولندا، و6 رحلات من التشيك، بالإضافة إلى رحلتين من النمسا، ورحلتين من ألمانيا، و5 رحلات من إيطاليا، فضلاً عن رحلات أخرى من هولندا وبلجيكا وسلوفاكيا.

إجراءات مشددة وتسهيلات للسائحين

وتحرص الأجهزة المختصة داخل المطار على تسريع إنهاء إجراءات وصول السياح، مع الالتزام الكامل بتطبيق المعايير الأمنية والاحترازية، قبل نقلهم إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم، حيث ينتظرهم موسم سياحي نشط على شواطئ مرسى علم.

نسب إشغال مرتفعة في الفنادق

وأكدت مصادر سياحية أن نسب الإشغال الفندقي في مرسى علم تشهد ارتفاعًا متزايدًا بالتزامن مع هذه الحركة المكثفة للرحلات الجوية، بما يعكس جاذبية المقصد السياحي المصري خاصة لأسواق أوروبا الشرقية والغربية.

يأتي ذلك في إطار التوسع في استقبال مزيد من الرحلات الدولية لمطار مرسى علم، الذي بات يشكل بوابة رئيسية للسياحة الأوروبية نحو البحر الأحمر، وواحدًا من أهم المطارات التي تساهم في دعم القطاع السياحي المصري.