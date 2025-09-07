قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
في ذكراها.. سبب وفاة عايدة كامل وأخر ما قالته

أحمد إبراهيم

يحل اليوم الأحد 7 سبتمبر، الذكرى الخامسة لرحيل الفنانة عايدة كامل، إذ ولدت في 22 سبتمبر عام 1931، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز الـ 89 عاما. 

سبب وفاة عايدة كامل

وتوفيت الفنانة القديرة عايدة كامل فى مثل هذا اليوم عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.

أخر لقاءات عايدة كامل 

وقبل عام من رحيلها، كشفت عايدة كامل، عن رأيها في الأعمال الفنية في لقاء مسجل، و قالت إنها ترى المواهب الحالية قليلي الخبرة من وجهة نظرها وأن الأعمال الفنية حاليا لا تملك ثقل أعمال الماضي. 

أوضحت عايدة كامل، في لقائها أن الأعمال في الماضي كانت قوية بسبب وجود نجوم كبار وكتاب ومخرجين مبدعين في مجال السينما و الدراما. 

أكدت الراحلة أن الأعمال الحالية القوية إذا نجحت فقد يكون النجاح عائدا لوجود نجوم كبار من الزمن الجميل في العمل، أو وجود خبرات سابقة متأثرة بالماضي وإتقان العمل فيها. 

عايدة كامل وحياتها

ولدت الفنانة عايدة كامل في 22 سبتمبر لعام 1931 بالقاهرة وخلال المرحلة المدرسية ظهرت موهبتها التمثيلية في المسرح المدرسي ثم التحقت بالجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في الإذاعة.

اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير “بابا شارو” واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية أبرزها “حارة ستي، حبيبي خد بإيدي، المماليك، الدجال، البحث عن سمندل”.

ثم انتقلت الفنانة عايدة كامل للتمثيل مطلع الخمسينات وكان البداية عام 1947 في فيلم “قبلني يا أبي” مع محمد فوزي.

قدمت الفنانة عايدة كامل ما يقرب من 130 عملًا فنيًا بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة خلال مسيرة مدتها 60 عاما.

ومن أبرز أفلامها السينمائية “ست الحسن، ورد الغرام، لحن الخلود، بنت الهوى، رقصة الوادع، حدث ذات ليلة، موعد مع المجهول، اسماعيل ياسين فى الطيران، الانثى والذئاب، اسكندرية ليه، سيدة القطار، الوسادة الخالية”… وغيرهم.

كما شاركت الفنانة عايدة كامل في العديد من المسلسلات الأذاعية منها “عائلة مرزوق أفندي، شخصيات تبحث عن مؤلف”، والسهرات التلفزيونية “وردية ليل، خيوطالشمس” بالاضافة الي مسرحيات “ليلة من الليالي، حكاية جواز، خطف مراتي”.

