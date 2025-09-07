الكويت تقر مذكرة تفاهم مع السعودية في مجال التعاون الاستخباراتي

صدر اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025، الذي ينص على الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين السعودية والكويت، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات العسكرية، وحماية السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المصاحبة، فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي العسكري، وتطوير آليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من قدراتهما في مواجهة التحديات الأمنية.

وبحسب وسائل الإعلام الكويتية قد تم توقيع مذكرة التفاهم في 15 يناير 2025، وشملت ثماني مواد توضح بشكل مفصل أطر وأهداف التعاون. حيث تناولت المادة الأولى الغرض الأساسي من المذكرة، في حين حددت المادة الثانية مجالات التعاون المتفق عليها، مثل تبادل المعلومات والتنسيق الأمني.

أما المادة الثالثة فقد بينت مسئوليات كل طرف، بينما أوضحت المادة الرابعة آليات تبادل المعلومات بين الجانبين.

وأكدت المادة الخامسة على التزام الطرفين بسرية المعلومات المتبادلة، ونصت المادة السادسة على عقد اجتماعات دورية بين المختصين لتبادل المعلومات والخبرات.

وفي حال نشوء أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ المذكرة، نصت المادة السابعة على تسويته من خلال المشاورات الثنائية، بينما تناولت المادة الثامنة شروط سريان المذكرة وتعديلها أو إنهائها.

وقد أوضحت وزارة الخارجية الكويتية أن المذكرة لا تتعارض مع التزامات الكويت العربية والدولية، وتندرج ضمن الاتفاقيات التي تستوجب إصدار قانون للموافقة عليها، طبقًا للمادة (70) من الدستور.