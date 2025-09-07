محافظ المنوفية يكرم مديرة المركز التكنولوجي ومسئول الخزينة بتلا لأمانتهما

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسماء رميح مديرة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة تلا ، أحمد طعيمة مسئول الخزينة.

وذلك لأمانتهما وإخلاصهما وردهما مبلغ مالي لصاحبه وتم العثور عليه أثناء تأدية مهام عملهم بالمركز التكنولوجي.

وأهدي محافظ المنوفية مكافأة مالية لهم ، مؤكداً على أن ما قاموا به يعكس أخلاقاً رفيعة تستحق الإشادة والتقدير، مشيراً إلى حرصه الدائم على دعم وتكريم هذه النماذج التي تعكس القيم الأصيلة للمجتمع، لتكون قدوة ومثالاً يحتذى به بين زملائهم والمواطنين .

وقد أعرب المكرمين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الكريمة ، وأن هذا التكريم يمثل دافعاً قوياً لهم ولجميع العاملين لبذل مزيد من الجهد والتحلي بالقيم النبيلة .