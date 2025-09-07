قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية حجز قطعة أرض بوزارة الإسكان ضمن مبادرة مسكن
3 زلازل تضرب غرب تركيا خلال 15 دقيقة .. أكبرها بقوة 5 ريختر
خسوف القمر اليوم.. علاء النهري: سيحدث كسوف كبير للشمس هذا العام
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" المصرية إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية
قرار عاجل.. تدريس مادة جديدة في مدارس التعليم الصناعي
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن الطقس المتوقع
أحمد خالد صالح: يهمني فى العمل الفني القصة الصادقة والجمهور يميل للإيقاع السريع
32 مليار دولار | صفقة تاريخية لـ جوجل في إسرائيل تتزامن مع دعاية مثيرة للجدل بشأن غزة .. تفاصيل العقد الخاص مع مكتب نتنياهو
من العلمين إلى ماسبيرو.. «الإسكان» تتابع تفاصيل مشروعات أوراسكوم وخطة إنجازها في مواعيدها
تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري
انتهز الفرصة.. اشتراكات مخفضة للطلاب بالأتوبيس الترددي بمناسبة الدراسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يكرم مديرة المركز التكنولوجي ومسئول الخزينة بتلا لأمانتهما

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسماء رميح مديرة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة تلا ، أحمد طعيمة مسئول الخزينة.

وذلك لأمانتهما وإخلاصهما وردهما مبلغ مالي لصاحبه  وتم العثور عليه أثناء تأدية مهام عملهم بالمركز التكنولوجي.

 وأهدي محافظ المنوفية مكافأة مالية لهم ، مؤكداً على أن  ما قاموا به يعكس أخلاقاً رفيعة تستحق الإشادة والتقدير، مشيراً إلى حرصه الدائم على دعم وتكريم هذه النماذج التي تعكس القيم الأصيلة للمجتمع، لتكون قدوة ومثالاً يحتذى به بين زملائهم والمواطنين .

وقد أعرب المكرمين  عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الكريمة ، وأن هذا التكريم يمثل دافعاً قوياً لهم ولجميع العاملين لبذل مزيد من الجهد والتحلي بالقيم النبيلة .

