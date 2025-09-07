نادي سموحة يبدأ صياغة اللائحة الداخلية استعدادا للانتخابات

بدأ مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، وضع اللائحة الداخلية الجديدة للنادي، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها قبل تحديد موعد الانتخابات المقبلة. من

تأتي هذه الخطوة فى إطار الاستعدادات القانونية والإدارية للنادي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ويسعى المجلس الحالي لصياغة لائحة تعكس تطلعات الأعضاء وتتوافق مع القوانين المنظمة للرياضة المصرية.

ومن المقرر أن يعرض مجلس الإدارة مسودة اللائحة على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها وإبداء آرائهم، قبل الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليها واعتمادها بشكل نهائ

ويُعد إقرار اللائحة الداخلية خطوة حاسمة قبل الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح وتحديد الموعد النهائي للانتخابات التي من المتوقع أن تجري في شهر ديسمبر المقبل.