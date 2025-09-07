قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
رياضة

قبل مواجهة بوركينا فاسو.. سيناريوهات صعود منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

منتخب مصر
إسلام مقلد

منتخب مصر يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في مشوار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ بعد تصدره المجموعة برصيد 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا، فيما يحتل بوركينا فاسو المركز الثاني بـ14 نقطة، وتأتي سيراليون وغينيا بيساو وإثيوبيا في المراكز التالية على الترتيب. 

هذا الوضع يمنح مصر اختيارا مريحًا نسبيًا لكنه ليس نهائيًا بعد — فالقراءة الرياضية الدقيقة لمتبقي المباريات هي التي تحدد متى يُحسم التأهل رسمياً.

الوضع الحالي والوقائع الثابتة

  • مصر: 19 نقطة
  • بوركينا فاسو: 14 نقطة
  • سيراليون: 9 نقاط
  • غينيا بيساو: 7 نقاط
  • إثيوبيا: 6 نقاط
  • جيبوتي 1 نقطة

مواجهة الثأر مصر ضد بوركينا فاسو 

يوم الثلاثاء المقبل ستُقام في الجولة الثامنة التي تبدأ في 9 سبتمبر 2025، وهي مواجهة مباشرة بين صاحب الصدارة والمطارِد الأقرب.

وكل فريق في المجموعة يلعب إجمالي 10 مباريات (مواجهة ذهاب وإياب مع كل فريق)، ومع تسجيل 7 مباريات مكتملة حتى الآن، يتبقى لكل منتخب 3 مباريات في مشوار المجموعة، لذلك فإن عمليات الحساب الرياضية البسيطة (نقاط حالية + 3 مباريات × 3 نقاط) توضح أن بوركينا فاسو قادر نظريًا على بلوغ 23 نقطة إذا فاز في مبارياته الثلاث المتبقية، وهو ما يعني أن فوز مصر على بوركينا يمنحها التأهل الآمن فورًا.

السيناريوهات الممكنة قبل وأثناء مباراة بوركينا فاسو

السيناريو الأول: فوز مصر على بوركينا فاسو

في حالة فو ز مصر: «لو مصر فازت هتوصل للنقطة 22.. في الحالة دي الفارق بين مصر وبوركينا هيبقى 8 نقاط، ومع تبقي جولتين فقط (بحد أقصى 6 نقاط)، يبقى مصر ضمنت رسميًا صدارة المجموعة والتأهل المباشر إلى كأس العالم 2026».

السيناريو الثاني: تعادل مصر مع بوركينا فاسو

في حالة التعادل بين المنتخبين: «لو المباراة انتهت بالتعادل، مصر هتوصل للنقطة 20، وبوركينا فاسو للنقطة 15.. الفارق هيبقى 5 نقاط، ولسه باقي جولتين (6 نقاط في الملعب)..في الحالة دي مصر لسه مش متأهلة رسميًا، لكنها هتحتاج نقطة واحدة فقط من آخر جولتين علشان تحسم التأهل بشكل نهائي، بغض النظر عن نتائج المنافسين».

السيناريو الثالث: خسارة مصر من بوركينا فاسو

وفي حالة خسارة مصر: «لو مصر خسرت، هتتجمد عند 19 نقطة، وبوركينا هتوصل للنقطة 17، والفارق هيبقى نقطتين بس بين مصر وبوركينا، ولسه باقي جولتين، وفي الحالة دي الصراع هيفضل مفتوح، ومصر هتحتاج تفادي أي تعثر جديد والبحث عن الفوز في الجولتين المتبقيتين لضمان الصدارة».

متى يتأكد التأهل لمصر؟

لكي يُحسم التأهل رياضياً لصالح مصر قبل انتهاء جولات المجموعة، يجب أن تصبح نقاط الفراعنة أعلى من الحد الأقصى الممكن لمطاردة بوركينا فاسو (أو أي منافس آخر منطقياً) في حال فوزهم بكل مبارياتهم المتبقية. 

بمعطيات اليوم، الحد الأقصى لبوركينا هو 23 نقطة، لذا تحتاج مصر إلى الوصول على الأقل إلى 24 نقطة ليحسم التأهل فورًا — وهو رقم لا يمكن تحقيقه في مباراة واحدة إذا كانت مصر عند 19 نقطة الآن (فوز واحد يصلها إلى 22). 

بالتالي، التأهل الفوري في حال الفوز الثلاثاء أمر مضمون رياضياً، ويجعل مهمة الحسم في الجولتين التاليتين أسهل بكثير.

عوامل فرعية تؤثر على السيناريو (الفارق الفني والتفاضل)

عند الاقتراب من نهاية الدور، قد تحسم قواعد التفاضل (كلٍ من المواجهات المباشرة، فارق الأهداف العام، الأهداف المسجلة) هوية المتأهل عند تساوي النقاط، لذلك، لا يكفي حساب النقاط فقط: إدارة مباريات الحسم بحكمة من حيث تسجيل الأهداف والحفاظ على شباك نظيفة قد تكون الفارق الحاسم. 

إذا تعادلت مصر وبوركينا في النقاط في نهاية الدور، فإن نتائج اللقاءين المباشرين بينهما (فوز مصر ذهابًا وخسارة أو تعادل إيابًا مثلاً) ومعايير فارق الأهداف ستكون ذات تأثير مباشر على مصير التأهل.

لمحة تاريخية: تجارب مصر في نهائيات كأس العالم

على الصعيد التاريخي، تأهل منتخب مصر لكأس العالم ثلاث مرات فقط: 1934، 1990، و2018، وكانت مشاركاته محدودة النتائج في النهائيات حيث لم يحقق الفوز حتى الآن في المباريات النهائية.

هذا التاريخ يظهر أن التأهل للنهائيات حدث نادر ومؤثر للجماهير المصرية، وهو ما يضاعف أهمية الحسم الآن ويدخل في حسابات الجهاز الفني لإدارة الضغوط وتحقيق الهدف القومي.

استنتاجات عملية للمنتخب والجهاز الفني

مباشرةً: مباراة الثلاثاء أمام بوركينا فاسو ليست مجرد اختبار فني بل نقطة مفصلية تكشف مسار الحسم، والمطلوب من الفراعنة هو الفوز أو على الأقل اقتناص نتيجة إيجابية مع الحفاظ على الأداء الدفاعي القوي (شباك مصر منخفضة الأهداف في التصفيات حتى الآن) والاستفادة من قدرات خط الهجوم لصناعة فارق الأهداف. 

عمليًا، سيناريو الفوز يضع مصر في موقع سيطرة نسبية ويجعل مهمة التأهل المبكر مسألة جولات لاحقة؛ التعادل يحافظ على التفاؤل لكنه يفرض حذرًا تكتيكيًا؛ والخسارة تعيد الحسابات ويجعل جدول المباريات الأخير دراميًا.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم إثيوبيا بوركينا فاسو

