رفض تصفية القضية .. قيادي بمستقبل وطن: مصر وضعت النقاط على الحروف بشأن تهجير الفلسطينيين

أكد المهندس محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن وزارة الخارجية في ردها على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وضعت النقاط على الحروف بشأن موقف مصر الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها، لاسيما في ظل تمسك الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين.

رفض تهجير الفلسطينيين

وقال محمود طاهر:" مصر قدمت للقضية الفلسطينية، ما لم يقدمه أحد على مر التاريخ"، مشيرا إلى أن بيان وزارة الخارجية أكد على هذا الدور في رفض استخدام معبر رفح لتهجير الفلسطينيين.

وشدد الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، على أهمية التحرك الدولي في وقف التصعيد في قطاع غزة، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.