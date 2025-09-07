قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إنشاء مجلس عربي للذكاء الاصطناعي ضرورة حتمية لمواجهة التحديات

النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق،
محمد الشعراوي

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المبادرة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية إلى جامعة الدول العربية، بشأن إنشاء مجلس عربي للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنها خطوة هامة وضرورة حتمية

وثمن توفيق في تصريحات له اليوم، جهود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، في طرح هذه الفكرة الرائدة التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون العربي المشترك، مشيرا إلى إن إنشاء هذا المجلس ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو ضرورة حتمية لمواجهة التحديات في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على كافة القطاعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، يمثل هذا المجلس منصة إقليمية بالغة الأهمية، ستمكن الدول العربية من تنسيق جهودها وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوحيد رؤاها في مجالات البحث والتطوير والتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وتابع، إن التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من أخلاقيات البيانات إلى الأمن السيبراني، تتطلب تضافر الجهود العربية لتشكيل موقف موحد وقوي يحمي مصالحنا ويُعزز من قدراتنا التنافسية.

وأشار إلي أن هذا المجلس سيكون له دور محوري في

بناء القدرات العربية والاستعداد الجيد لذلك القطاع الهام من التكنولوجيا، وذلك من خلال تدريب الكوادر العربية الشابة وتأهيلها للتعامل مع تقنيات المستقبل، وكذلك تعزيز البحث العلمي عبر دعم المشاريع المشتركة وتشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلي توحيد السياسات للتعامل مع القضايا التنظيمية والأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بطريقة تخدم مصالحنا المشتركة.

ودعا حسانين توفيق، كافة الدول العربية إلى تبني هذه المبادرة ودعمها لتصبح حقيقة واقعة، قائلا،: مستقبلنا الاقتصادي والأمني يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بما يخدم شعوبنا ويحقق تطلعاتنا في التنمية والرخاء.

النائب حسانين مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية مجلس عربي للذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

سامسونج

صرخة من محب لأندرويد: سامسونج تفقد هويتها وهواتف S26 القادمة تبدو كنسخة من آيفون

OpenAI

OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد