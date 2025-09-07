برلماني: إنشاء مجلس عربي للذكاء الاصطناعي ضرورة حتمية لمواجهة التحديات

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المبادرة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية إلى جامعة الدول العربية، بشأن إنشاء مجلس عربي للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنها خطوة هامة وضرورة حتمية

وثمن توفيق في تصريحات له اليوم، جهود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، في طرح هذه الفكرة الرائدة التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون العربي المشترك، مشيرا إلى إن إنشاء هذا المجلس ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو ضرورة حتمية لمواجهة التحديات في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على كافة القطاعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، يمثل هذا المجلس منصة إقليمية بالغة الأهمية، ستمكن الدول العربية من تنسيق جهودها وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوحيد رؤاها في مجالات البحث والتطوير والتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وتابع، إن التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من أخلاقيات البيانات إلى الأمن السيبراني، تتطلب تضافر الجهود العربية لتشكيل موقف موحد وقوي يحمي مصالحنا ويُعزز من قدراتنا التنافسية.

وأشار إلي أن هذا المجلس سيكون له دور محوري في

بناء القدرات العربية والاستعداد الجيد لذلك القطاع الهام من التكنولوجيا، وذلك من خلال تدريب الكوادر العربية الشابة وتأهيلها للتعامل مع تقنيات المستقبل، وكذلك تعزيز البحث العلمي عبر دعم المشاريع المشتركة وتشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلي توحيد السياسات للتعامل مع القضايا التنظيمية والأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بطريقة تخدم مصالحنا المشتركة.

ودعا حسانين توفيق، كافة الدول العربية إلى تبني هذه المبادرة ودعمها لتصبح حقيقة واقعة، قائلا،: مستقبلنا الاقتصادي والأمني يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بما يخدم شعوبنا ويحقق تطلعاتنا في التنمية والرخاء.