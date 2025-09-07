الأنبا أباكير يستقبل السفير المصري الجديد لدى الدنمارك بمطار كوبنهاغن

استقبل صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندنافية، معالي السفير محمد لطفي، سفير مصر الجديد لدى مملكة الدنمارك، وذلك بمطار كوبنهاغن الدولي فور وصوله إلى الدنمارك لمباشرة مهام منصبه الجديد.

إعلاء اسم مصر

وخلال المقابلة أكد الأسقف على ترحيبه الحار بالسفير الجديد، معربًا عن تطلعه للعمل جنبًا إلى جنب في خدمة الجالية المصرية والتعاون مع السفارة المصرية بالدنمارك لإعلاء اسم مصر، متمنيًا له وللبعثة الدبلوماسية المصرية بالدنمارك كل خير وتوفيق في خدمة وطننا الغالي وأبنائه.

فيما أكد السفير خالص تقديره وبالغ شكره لهذه اللفتة الطيبة وعلى الاستقبال والترحيب الكبير الذي لقاه من صاحب النيافة الأنبا أباكير ومن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالدنمارك، مؤكدًا اعتزازه بدور الكنيسة الرائد في خدمة المجتمع والوطن وتطلعه للعمل مع نيافته على مختلف الأصعدة.

وشارك في الاستقبال القمص موسى وليم، كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول بكوبنهاغن.