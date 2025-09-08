مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويقود طاقم حكام من الكونغو بقيادة جيسي نكونكو، ستيفن دانيك موتاسي، ومالوندي تشاني يانيس وتشيمالا كابونجو حكمًا رابعًا، مباراة مصر المصيرية أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب الاعلامي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "طاقم حكام من الكونغو يدير مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم بقيادة جيسي نكونكو".

وأضاف : "يعاونه: ستيفن دانيك موتاسي "كونغو "و مالوندي تشاني يانيس وتشيمالا كابونجو حكم رابع من الكونغو الديمقراطية ".

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى العاصمة واغادوغو في بوركينا فاسو، وذلك بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ست ساعات متواصلة.

وتأتي هذه الرحلة في إطار استعدادات الفراعنة لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.