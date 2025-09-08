بوركينا فاسو.. قائمة مدججة بالمحترفين واستفاقة قوية قبل مواجهة مصر

يخوض منتخب مصر اختبارًا مصيريًا ضد بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، وفي حال تحقيق المنتخب الوطني الفوز خارج الأرض، سيتأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2029.

مهمة صعبة ضد الخيول

بدأ المنتخب الملقب بـ "الخيول" مشواره في التصفيات بشكل ضعيف وخسر 7 نقاط في الجولات الأربع الأولى، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفيه من غينيا بيساو (1 – 1) في الجولة الافتتاحية وسيراليون (2 – 2) في الجولة الرابعة وتكبد خسارته الأولى أمام منتخب مصر (1 – 2) في الجولة الثالثة وحقق فوزًا وحيدًا على منتخب إثيوبيا (3 – 0) على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

مع انطلاقة الجولة الخامسة كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرة أحد القوى الصاعدة بقوة في سماء الكرة الإفريقية خلال الـ 12 عاماً الماضية ’ حيث تمكن من حصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على جيبوتي (4 – 1) وغينيا بيساو خارج الديار (2 – 1) ثم جيبوتي مرة أخرى (6 – 0) خارج قواعده أيضاً واستعاد بريقه كمنافس قوي لمنتخب مصر على تأشيرة العبور للمونديال وفقاً لكل التوقعات قبل انطلاق التصفيات.

قائمة مدججة بالمحترفين

اختار براما تراوري المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو منذ 11 مارس 2024 خلفاً للفرنسي هوبرت فيلود، 21 لاعبًا لخوض لقاءي جيبوتي ومصر في الجولتين السابعة والثامنة وكانت القائمة كاملة من المحترفين بينهم 14 في أندية أوروبية بإنجلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا وروسيا وويلز وإسكتلندا وأوكرانيا وسلوفاكيا ومولدوفا و بالإضافة لمحترفين اثنين في الولايات المتحدة الأمريكية وخمسة ينشطون في أندية عربية في الجزائر والسودان وقطر وثنائي الدوري المصري سعيد سمبوري، مدافع البنك الأهلي وإبراهيم بلاتي توريه متوسط ميدان نادي بيراميدز بطل النسخة الماضية في دوري أبطال إفريقيا.

ويُعد قلب باير ليفركوزن الألماني إدموند تابسوبا البالغ من العمر 26 عامًا واحدًا من أهم العناصر في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو، كما أنه الأغلى على الإطلاق بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو ومعه زميله في الخط الخلفي ناصر دجيجا لاعب جلاسجو رينجرز الإسكتلندي وجناح سندرلاند الإنجليزي المخضرم بيرتراند تراوري صاحب الـ 30 عامًا، بالإضافة لجناح برينتفورد الإنجليزي الشاب دانجو أوتارا صاحب الـ 23 ربيعًا وأفضل المساهمين في أهداف منتخب بلاده في التصفيات برصيد 7 مساهمات (4 أهداف + 3 تمريرات حاسمة) ’ ومعهم مهاجم شاختار الأوكراني الصاعد لاسينا تراوري (21 سنة) صاحب هدف "الخيول" في مباراة مصر في الجولة الثالثة وهداف الفريق في التصفيات برصيد 5 أهداف والذي غاب عن مواجهة جيبوتي السابقة بسبب الإصابة.