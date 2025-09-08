إرسال رسالة واتس اب لولي الأمر.. مدرسة في المنوفية تطبق منظومة جديدة لمواجهة غياب الطلاب

أعلنت مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى “الثانوية القديمة بنات سابقا” في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية عن منظومة جديدة لضبط غياب الطلاب داخل المدرسة والتواصل مع أولياء أمورهم.

حيث تم إطلاق منظومة تجريبية عبارة عن نظام إلكتروني جديد لتسجيل حضور وانصراف الطلاب عبر الباركود المخصص لهم فور دخولهم المدرسة ، حيث يتم ربط المنظومة بقاعدة بيانات مركزية وفى حالة غياب الطلاب يتم على الفور ارسال رسالة " واتس آب" لولى الأمر في نفس اليوم للتأكد من إحاطته بالغياب ومتابعة مدى انتظام الطلاب لدراستهم.

يأتي هذا في إطار التحول الرقمي وتحقيق أقصى دراجات التواصل مع أولياء الأمور بما يضمن الانضباط داخل المدارس والحد من ظاهرة الغياب .