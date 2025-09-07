قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأوقاف توضح حقيقة تصريح منسوب للوزير بشأن الفلسطينيين تم اجتزاؤه من سياقه وتوظيف مضلل

رنا عبد الرحمن

علق الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صورة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مرفقة بكلمات توحي بترحيبه بالأشقاء الفلسطينيين على أرض مصر.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن الصورة المتداولة تتضمن تصريحًا مجتزأً للوزير، نصه: «أشقاؤنا أهل فلسطين هم ضيوف أعزاء ونتقاسم معهم لقمة العيش ومرحبًا بهم في مصر».

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن ما جرى هو تضليل إعلامي اعتمد على اجتزاء التصريحات من سياقها الأصلي وإعادة توظيفها بشكل يغير معناها، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يندرج تحت أكثر من شكل من أشكال الدعاية السلبية.

وأضاف رسلان أن الوزير كان قد أدلى بهذه الكلمات قبل نحو عام، خلال زيارة تضامنية لمستشفى مصري استقبل بعض الجرحى الفلسطينيين للعلاج، وكانت المناسبة تقتضي بطبيعتها عبارات الترحيب والتقدير، إلا أن البعض قام مؤخرًا بإعادة نشرها على نحو يوحي بأنها تعكس موقفًا سياسيًا عامًا للوزير من القضية الفلسطينية.

وشدد رسلان على أن التلاعب الزمني واقتطاع العبارات من سياقها يُعد أحد أبرز أساليب التضليل الإعلامي، مؤكدًا أن الوزارة تتابع مثل هذه المحاولات التي تستهدف تشويه المواقف الحقيقية أو توجيه رسائل مغلوطة للرأي العام.

تضليل اعلام الدعاية السلبية وزارة الاوقاف مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

