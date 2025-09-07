دكتورة نفسية: أكثر من مليار شخص يعانون من أمراض نفسية وكوفيد أبرز وباء صامت

أكدت الدكتورة دينا ناعوم، أستاذة واستشاري الطب النفسي، أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من أمراض نفسية، مشيرة إلى أن جائحة «كوفيد» أطلقت ما وصفته بـالوباء الصامت في الصحة النفسية، مضيفة أن حياة الأطباء النفسيين تغيرت بشكل جذري بعد «كوفيد» مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة.

وأوضحت «ناعوم»، خلال لقاء لها ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن بعض الأشخاص يعانون من أمراض نفسية ولم يواجهوا أنفسهم، مؤكدة أن الحروب والضغوط المستمرة تؤثر على الجميع سواء في الدول التي تشهد الصراع أو من يتابعونها عبر وسائل الإعلام.

وتناولت استشارية الطب النفسي أمراض القلق، واصفة إياها بأنها مجموعة واسعة تحتوي على أنواع متعددة، منها اضطراب القلق العام الذي يعاني فيه المريض من أعراض مستمرة لفترة طويلة، ونوبات الهلع، مثل الخوف من الأماكن المرتفعة والمغلقة، أو المواصلات العامة، أو الأماكن المفتوحة.

وأشارت إلى أن الأشخاص المصابين بالقلق أو الاكتئاب قد يواجهون صعوبات حتى مع من يحبونهم، حيث تأتي أحيانًا مرحلة لا يتحملهم فيها المحيطون بهم، مؤكدة أن علاج القلق سهل نسبيًا، وأنه يُعد من الأمراض النفسية القليلة التي يمكن علاجها بشكل دائم مع الالتزام بالعلاج المناسب.