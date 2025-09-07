مسؤول بوزارة السياحة والآثار: نعمل على ملف الآثار الغارقة بالإسكندرية منذ 1996

قال الدكتور باسم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، إن ملف الآثار الغارقة في الإسكندرية ليس جديدًا على وزارة السياحة والآثار، موضحًا أن العمل في هذا المجال بدأ منذ تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة عام 1996.

وأضاف إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الحدث الأخير المرتبط بالكشف عن موقع أثري غارق في الإسكندرية جاء في توقيت مناسب، ليس فقط لإبراز أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه في مصر، بل لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للآثار الغارقة، وعلى الكوادر المصرية من الأثريين الذين يحققون إنجازات ملموسة في هذا المجال".

وأوضح أن الإدارة تعمل على محورين رئيسيين، هما العمل المستقل من خلال بعثات مصرية بالكامل، التعاون مع بعثات أجنبية متخصصة، في إطار شراكات علمية مستمرة منذ سنوات.

وأشار إلى أن هناك مواقع يجري العمل بها بشكل مشترك مع البعثات الأجنبية، وأخرى يتم التعامل معها بجهود مصرية خالصة، من بينها الموقع الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في الإسكندرية.

وختم إبراهيم بالقول: "كنت أعمل ضمن فرق الغوص لمدة 18 عامًا، وشاهدت عن قرب حجم الجهد المبذول في مواقع الآثار الغارقة، خاصة في الإسكندرية التي تُعد من أهم المدن التي تحتضن هذا النوع من التراث الفريد".