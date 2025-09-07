مصرع ربة منزل خلال مساعدة شقيقها في الأرض الزراعية ببني سويف

شهدت قرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لإصابة بالغة بعد أن فصلت ماكينة زراعية «دراسة» رأسها عن جسدها، خلال مساعدتها شقيقها في دريس المحصول.







تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من نقطة مستشفى إهناسيا التخصصي، بوصول رضا. ج. م، 45 عامًا، مقيمة قرية شاويش بإهناسيا، جثة هامدة ومفصولة الرأس عن الجسد، وإفادة أهليتها بتعرضها لحادث خلال مساعدة زوجها في دريس المحصول. وبالانتقال والفحص، وسؤال أهلها، تبين أنه خلال مساعدة شقيقها في دريس المحصول، شبك النقاب في الماكينة الزراعية «الدراسة»، ما أدى إلى فصل رأسها عن جسدها ووفاتها في الحال، وتم نقلها للمستشفى جثة هامدة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب صدور تقرير مفتش الصحة المختص، فيما حررت الشرطة محضرًا بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.