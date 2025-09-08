تباين الأسواق الخليجية في ختام جلسة بداية الأسبوع.. تحديثات مباشرة

إغلاق بورصة الكويت
مؤشرات بورصة الكويت تتباين في ختام جلسة اليوم.. والأول يتراجع بـ 0.1%.
إغلاق بورصة قطر
بورصة قطر تنهي جلسة اليوم في النطاق الأخضر بارتفاع بـ 0.29%.
افتتاح البورصة المصرية
افتتاحية خضراء للمؤشرات المصرية في جلسة اليوم.. والثلاثيني يرتفع بـ 0.43%.
افتتاح السوق السعودي
افتتاحية مستقرة للسوق السعودي اليوم عند 10658 نقطة.
افتتاح بورصة قطر
ارتفاع مؤشر بورصة قطر أثناء افتتاح جلسة اليوم بـ 0.27% إلى مستويات 11128 نقطة.
افتتاح بورصة الكويت
تباين في افتتاحية بورصة الكويت لجلسة اليوم.. والأول يرتفع بـ 0.35%.
بنك قطر الوطني QNB، يؤكد أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، وأن الاقتصاد العالمي سيظل صامداً إلى حدّ كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية