تباين الأسواق الخليجية في ختام جلسة بداية الأسبوع.. تحديثات مباشرة

إغلاق بورصة الكويت

مؤشرات بورصة الكويت تتباين في ختام جلسة اليوم.. والأول يتراجع بـ 0.1%.

إغلاق بورصة قطر

بورصة قطر تنهي جلسة اليوم في النطاق الأخضر بارتفاع بـ 0.29%.



افتتاح البورصة المصرية

افتتاحية خضراء للمؤشرات المصرية في جلسة اليوم.. والثلاثيني يرتفع بـ 0.43%.



افتتاح السوق السعودي

افتتاحية مستقرة للسوق السعودي اليوم عند 10658 نقطة.



افتتاح بورصة قطر

ارتفاع مؤشر بورصة قطر أثناء افتتاح جلسة اليوم بـ 0.27% إلى مستويات 11128 نقطة.

افتتاح بورصة الكويت

تباين في افتتاحية بورصة الكويت لجلسة اليوم.. والأول يرتفع بـ 0.35%.