قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: مصر واحدة من أكثر دول العالم ندرة في المياه
الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية

منتخب تونس
منتخب تونس

يحل منتخب تونس ضيفًا على غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، في تمام الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتاج المنتخب التونسي بقيادة مدربه سامي الطرابسلي، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه نامبيا، ويحل منتخب ليبيريا ثالثًا بـ10 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية صاحب المركز الرابع.

وشهدت قائمة نسور قرطاج تواجد محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، بعد فترة من الغياب، بينما تم استبعاد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وهو القرار الذي أثار الانتباه في ظل اعتماده سابقًا بشكل متكرر ضمن الخيارات الهجومية للمنتخب.

قواعد التأهل للمونديال

ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.
ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.

تونس غينيا الاستوائية كأس العالم سامي الطرابسلي محمد علي بن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

فورد فيستا موديل 2014

بنص مليون جنيه .. اشتري فورد فيستا أوتوماتيك

كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

سامسونج

صرخة من محب لأندرويد: سامسونج تفقد هويتها وهواتف S26 القادمة تبدو كنسخة من آيفون

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد