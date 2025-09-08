قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره

رامون دياز
رامون دياز
محمد السعيد

أكد خوان إيجناسيو، وكيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، أن موكله تلقى اتصالات لاستطلاع رأيه حول تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال إيجناسيو في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: “تواصل معنا بعض الوكلاء بشأن إمكانية تولي رامون دياز تدريب الأهلي، لكن لم يصلنا عرض من النادي”.

موقف دياز من تدريب الأهلي

وأضاف: “الأهلي نادٍ عظيم، لكن رامون دياز يركز حاليًا على التدريب في الدوري البرازيلي، ونحن في مفاوضات مع أندية هناك منذ فترة، دعنا نرَى ما سيحدث في الأسابيع القادمة”.

وسبق أن عمل رامون دياز في الدوري المصري، إذ قاد بيراميدز لفترة قصيرة موسم 2018-2019، كما يعرف المدرب الأرجنتيني الكرة العربية جيدًا، حيث درب الاتحاد والهلال السعوديين، إضافة إلى النصر الإماراتي.

وكان النادي الأهلي أعلن الأسبوع الماضي إقالة ريبيرو من تدريب الفريق، عقب الهزيمة أمام بيراميدز 2-0 في مسابقة الدوري الممتاز، وعين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

رامون دياز الأهلي ريبيرو خوان إيجناسيو

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترامب

كيف جاء إعلان ترامب حول التفاوض ووقف إطلاق النار؟

اتهامات اوكرانيا للكرملين

القوات الروسية تهاجم منشأة طاقة أوكرانية في معقل زيلينسكي

أرشيفية

حماس: جاهزون للجلوس إلى طاولة المفاوضات مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

