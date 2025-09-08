وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره

أكد خوان إيجناسيو، وكيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، أن موكله تلقى اتصالات لاستطلاع رأيه حول تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال إيجناسيو في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: “تواصل معنا بعض الوكلاء بشأن إمكانية تولي رامون دياز تدريب الأهلي، لكن لم يصلنا عرض من النادي”.

موقف دياز من تدريب الأهلي

وأضاف: “الأهلي نادٍ عظيم، لكن رامون دياز يركز حاليًا على التدريب في الدوري البرازيلي، ونحن في مفاوضات مع أندية هناك منذ فترة، دعنا نرَى ما سيحدث في الأسابيع القادمة”.

وسبق أن عمل رامون دياز في الدوري المصري، إذ قاد بيراميدز لفترة قصيرة موسم 2018-2019، كما يعرف المدرب الأرجنتيني الكرة العربية جيدًا، حيث درب الاتحاد والهلال السعوديين، إضافة إلى النصر الإماراتي.

وكان النادي الأهلي أعلن الأسبوع الماضي إقالة ريبيرو من تدريب الفريق، عقب الهزيمة أمام بيراميدز 2-0 في مسابقة الدوري الممتاز، وعين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.