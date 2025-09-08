انطلاق الأسبوع التدريبي الخامس بمركز سقارة بمشاركة 175 متدربًا

انطلق الأسبوع التدريبي 5 من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2025، بمشاركة 175 متدربا في 5 برامج تدريبية متخصصة، تشمل التخطيط المحلي المتكامل وبرامج التنمية المحلية و البرنامج التدريبي على تحديثات ملفات التصالح وتراخيص البناء و برنامج إعداد رئيس قرية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات ونظم التشغيل و تنمية مهارات العرض وتصميم تقارير المتابعة والتنفيذ.

وتستهدف البرامج رفع كفاءة الكوادر المحلية، وبناء جهاز إداري كفء وفعال يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة.