فلاح من المنوفية.. فحص فيديو سب البلوجر أدهم سنجر على وصلة دهشور

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو نشره البلوجر أدهم سنجر تعرض فيه للسب من قائد سيارة أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر زاعما فيه صدم البلوجر لسيارته.

وتضمن مقطع فيديو مدته 54 ثانية نشره البلوجر أدهم سنجر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قيام أحد الأشخاص بسب البلوجر بعد خلاف بينهما على أولوية المرور وادعاء صاحب السيارة اصطدام البلوجر بسيارته.

وقام البلوجر بتصوير الشخص بعدما تعدى عليه بألفاظ نابية مرددا: "انت فلاح من المنوفية " فيما التزم البلوجر الصمت وواصل تصويره وعندما فتح زجاج السيارة قام الشخص بضربه في وجهه.

وتتولى الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو لبيان ملابساته والوقوف على هوية الأشخاص المتشاجرين وسبب المشاجرة.