التمثيل التجاري يضع خطة مع المجلس التصديري للأثاث لفتح أسواق جديدة

عقد د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، اجتماعا مع المهندس/ ايهاب درياس - رئيس المجلس التصديري للأثاث ، مؤمن عرفات

- المدير التنفيذى للمجلس التصديرى وقد استهدف الاجتماع وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الأثاث والمنتجات الخشبية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.



وقال د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى المصري إن الاجتماع تناول أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة وكذا الدراسات والتقارير التسويقية والمعلومات الخاصة باشتراطات التصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، فضلاً عما يتم من اتصالات بين المسئولين الحكوميين وكبرى الشركات المستوردة للمنتجات المصرية، بالإضافة الى المعاونة في ترتيب البعثات الترويجية والمعارض الدولية.



وأشار ايهاب درياس الى أن المجلس يستهدف الوصول بصادراته إلى365 مليون دولار فى 2025، بعد تحقيق نمو سنوى - 12% ، أخذا في الاعتبار أن المجلس التصديري يستهدف في الاساس 20 % على أساس سنوي. وانه جاري العمل على فتح عدد من الأسواق الأخرى الجديد ، مشددا علي ان دخول أسواق جديد يعزز من قدرة القطاع علي تحقيق طفرات تصديرية كبيرة.

وقد أشار إلى وجود العديد من قصص النجاح في شأن جذب استثمارات أجنبية في قطاع الأثاث والتي ساهم في جذبها التمثيل التجاري المصري مستشهداً بشركة بادما PADMA البولندية، التي سعى مكتب التمثيل التجاري المصري لحثها على البدء في الاستثمار واقامة مشروعات لها في مصر حيث تستهدف تطوير وتعزيز قدرات القطاع فى مجالات التصنيع والتوريد، وتوسيع نطاق تعاون الشركات المحلية معها، خصوصاً فيما يتعلق بالمستلزمات ومكونات الإنتاج.

وأضاف أن القطاع بحاجة إلى مثل تلك الشراكات لإحداث دفعة قوية، وتحقيق قيم الصادرات المخطط لها الأعوام المقبلة، موضحاً أن القطاع يحتاج إلى 4 شراكات أخرى مع شركات كبرى فى قطاع الأثاث العالمى، وهو ما يسعى المجلس للتعاون مع التمثيل التجاري بشأنه والتركيز عليه الفترة المقبلة.

كما أكد أن الأسواق العربية وعلى رأسها السعودية وليبيا والعراق من الأسواق الكبرى المستقبلة لصادرات مصر من الاثاث، وأنه يتطلع للتعاون مع التمثيل التجاري المصري في شأن المشاركة في المشروعات الكبرى بتلك الدول الهامة.



وأكد د. عبد العزيز الشريف أنه تم الاتفاق على قيام المجلس التصديري للأثاث بالمتابعة مع التمثيل التجاري لموافاته بالبيانات الخاصة بالمنتجات التي يتطلع المجلس لجذب مسثمرين أجانب للبدء في تصنيعمنتجاتها في مصر من مستلزمات الانتاج الخاصة بالصناعة، وكذلك خطط المجلس بالنسبة للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة ليتم التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وموافاة المجلس بالفرص التصديرية التي يوفرها من تلك الدول.