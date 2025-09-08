مصرع عامل وإصابة 9 في حادث انقلاب سيارة عمال بالشيخ زايد

شهدت مدينة الشيخ زايد حادثًا مروريًا مروعًا، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

كان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، بوقوع الحادث بدائرة قسم زايد ثان.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن السيارة يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، وأثناء سيره اختلت عجلة القيادة في يده، فانقلبت السيارة.

الحادث أسفر عن وفاة عامل يبلغ 35 عامًا، وإصابة 9 آخرين بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحريات الأولية أوضحت أن الضحايا كانوا يجلسون في صندوق السيارة أثناء توجههم إلى عملهم، فيما يواصل رجال المباحث فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان والتصريح بدفنه.