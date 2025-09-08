قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
محافظات

محافظ المنوفية يتابع بدء الدراسة بمدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم ويتفقد الفصول

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي 2025/2026 بمدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم ، وذلك للتأكد من سير العملية التعليمية وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب ، بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ،   رمضان  محمدي رئيس حي شرق شبين الكوم ، الدكتورة غادة مديرة المدرسة.

حيث تفقد محافظ المنوفية  عددا من الفصول الدراسية ، وهنأ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح ، كما أجري حواراً مع المعلمين عن انتظام اليوم الدراسي والاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب ، موجهاً بغرس قيم الولاء والانتماء لوطنهم وتشجيعهم على حب العلم وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ المنوفية أن المدرسة الدولية تعد إضافة قوية ونموذج فريد للاستثمار في قطاع التعليم بالمحافظة ، مؤكداً أن الاستثمار في قطاع التعليم يعزز من جودة المنظومة التعليمية ويساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، مشيراً إلى حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم وضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة ، لافتاً الي دعمه الكامل لقطاع التعليم وكافة القطاعات الخدمية وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

محافظة المنوفية المنوفية المدارس الدولية العام الدراسي الجديد اخبار محافظة المنوفية

