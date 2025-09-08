محافظ المنوفية يتابع بدء الدراسة بمدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم ويتفقد الفصول

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي 2025/2026 بمدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم ، وذلك للتأكد من سير العملية التعليمية وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، رمضان محمدي رئيس حي شرق شبين الكوم ، الدكتورة غادة مديرة المدرسة.

حيث تفقد محافظ المنوفية عددا من الفصول الدراسية ، وهنأ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح ، كما أجري حواراً مع المعلمين عن انتظام اليوم الدراسي والاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب ، موجهاً بغرس قيم الولاء والانتماء لوطنهم وتشجيعهم على حب العلم وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ المنوفية أن المدرسة الدولية تعد إضافة قوية ونموذج فريد للاستثمار في قطاع التعليم بالمحافظة ، مؤكداً أن الاستثمار في قطاع التعليم يعزز من جودة المنظومة التعليمية ويساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، مشيراً إلى حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم وضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة ، لافتاً الي دعمه الكامل لقطاع التعليم وكافة القطاعات الخدمية وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.