جوزيف عون يبحث مع نبيه بري الأوضاع العامة في لبنان وخاصة بالجنوب

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا والتطورات بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الاثنين، في قصر بعبدا، حيث هنأ رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء اللبناني بعيد ميلاد السيدة العذراء.



وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد جلسة، الجمعة الماضية، برئاسة الرئيس جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء؛ لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وأعلن نواف سلام عن ترحيب الحكومة بخطة الجيش لحصر السلاح.



ومن ناحية أخرى، بحث الرئيس اللبناني مع سفير جمهورية كازاخستان في لبنان رسول جمالي والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.



من جانبه، أكد سفير كازاخستان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم بقصر بعبدا، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع لبنان، مشيرا إلى دور الجالية اللبنانية في إنماء بلاده.