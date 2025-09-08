حزب المصريين: لقاء الرئيس السيسي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يُعزز العلاقات الاستراتيجية

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يُمثل حدثًا دبلوماسيًا وأمنيًا مهمًا تتجاوز دلالاته مجرد اللقاء البروتوكولي، موضحًا أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد على دور مصر المحوري في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

مناورات النجم الساطع 2025

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن مناورات "النجم الساطع 2025" ليست مجرد تدريب عسكري، بل هي رمز للتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والتنسيق الأمني بين البلدين، مما يعكس الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بأمن المنطقة، موضحًا أن وجود الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع، إلى جانب السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، يؤكد على أن الحوار يشمل كافة المستويات العسكرية والدبلوماسية.

العدوان على غزة

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن المباحثات حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة تُشكل محورًا أساسيًا في اللقاء، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الوساطة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر يُبرز الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة كشريك أساسي في جهود التهدئة؛ وهذا الأمر يُرسل رسالة واضحة للجانب الأمريكي بأن الحلول المستدامة للأزمات الإقليمية لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فاعلة من مصر؛ كما أن إشارة الرئيس السيسي إلى ضرورة الوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط تُعيد التأكيد على الموقف المصري الثابت بأن التهدئة المؤقتة ليست كافية، وأن الحل يكمن في إنهاء الأزمة من جذورها وإحياء العملية السياسية.

ولفت إلى أن تشديد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط يؤكد على وجود فهم مشترك للتحديات الأمنية الراهنة، سواء في غزة أو في مناطق أخرى، موضحًا أن تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة يُشير إلى أن النقاش لم يقتصر على غزة فقط، بل امتد ليشمل الأزمات الإقليمية الأخرى، مما يعكس نظرة شاملة للتهديدات الأمنية، ويهدف هذا التنسيق إلى دعم الحلول السياسية المستدامة التي تُحقق الاستقرار، بعيدًا عن الحلول العسكرية.

ونوه بأن اللقاء بين الرئيس السيسي وقائد القيادة المركزية الأمريكية تأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واعتراف أمريكي بالدور المصري الحيوي في استقرار الشرق الأوسط، وتجديد للالتزام المشترك بالتعاون في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.