إصابة طبيبين في انقلاب سيارة أمام جامعة الوادي الجديد

أصيب طبيبا أسنان، في حادث مروري، اليوم الاثنين، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " أسيوط – الخارجة" بمنطقة الكيلو من الخارجة أمام مبنى جامعة الوادي الجديد، أسفر عن إصابة كل من محمد جمال بيوض، 28 عامًا، طبيب أسنان، ويعمل بمديرية الشئون الصحية بالخارجة، أحمد محمد عبد الوهاب، 28 عامًا، طبيب أسنان، ومقيم بالخارجة ويعمل بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.