خبير سياسات دولية: الموقف المصري كان ولا يزال ركيزة أساسية في حماية الحقوق الفلسطينية

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الموقف المصري كان ولا يزال ركيزة أساسية في حماية الحقوق الفلسطينية والعمل على منع أي محاولات فرض واقع جديد بالقوة.

وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، بشأن ما يحدث في قطع غزة تعكس من أمريكا أصبحت تدرك أن سيناريو تهجير الفلسطينيين أصبح مستبعدًا بشكل فعلي وعملي على الأرض.

وتابع خبير السياسات الدولية، أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية برعاية بنيامين نتنياهو تعمل على فرض ضغوط والسعي نحو تهجير الفلسطينيين، ولكن الضغوط من جانب مصر والإتحاد الأوروبي تقف ضد المخطط الصهيوني.