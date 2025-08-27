خبير سياسات دولية: واشنطن وتل أبيب تعتبران حماس تنظيما إرهابيا

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي يرى أن حركة حماس تنظيم إرهابي، وأن احتجاز الإسرائيليين هو "عمل إرهابي" من وجهة نظرهم، وهو ما ينعكس على طبيعة تعامل واشنطن مع القضية الفلسطينية.

وأوضح سنجر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن المجتمع الأمريكي يتعامل مع القضية الفلسطينية من زاويتين: الأولى تتعلق بالسلطة الفلسطينية، والثانية تخص حركة حماس، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر حماس حركة مقاومة، بل تنظر إليها باعتبارها تهديدًا أمنيًا وإرهابيًا.

إسرائيل تعزز الانقسام لتضعف القضية الفلسطينية أمام العالم

وأضاف أن إسرائيل نجحت، خلال السنوات الأخيرة، في نقل الإحساس للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية تعاني من تشتت داخلي واختلاف الفصائل، ما أدى إلى وجود عدة "رؤوس" ومراكز قرار داخل القضية، وهو ما تستغله إسرائيل لتقويض فكرة إقامة دولة فلسطينية موحدة.

مصر أعادت الاعتراف الدولي بالقضية.. والسيسي قدّم رؤية واضحة بعد 7 أكتوبر

وتابع سنجر أن السياسة المصرية، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر، لعبت دورًا محوريًا في إعادة تقديم القضية الفلسطينية للعالم على أنها قضية شعب يطالب بحقوقه، وليست قضية فصائل متنازعة. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينقل هذا المفهوم إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ما أحدث تحولًا ملموسًا في طريقة تناول المجتمع الدولي للصراع.

اللوبي الصهيوني يمول حملة ترامب.. والانتخابات تتحكم في المواقف

واختتم سنجر بأن الاعتبارات الانتخابية في الولايات المتحدة تلعب دورًا كبيرًا في طريقة التعامل مع الملف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن اللوبي الصهيوني وبعض دوائر المصالح تدخلت بقوة في تمويل حملة ترامب الرئاسية، وهو ما وضع عليه التزامات سياسية تجاه تلك الأطراف، مؤكدًا أن هذه التوازنات تؤثر على حياد الموقف الأمريكي وتمنحه طابعًا منحازًا لصالح إسرائيل.