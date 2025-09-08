العرض العسكري الصيني.. استعراض بروتوكولي أم نقطة تحول في النظام الدولي؟

أثارت الصين حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تنظيمها عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن بالعاصمة بكين، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

جاء هذا العرض في إطار جهود الحكومة الشيوعية لإبراز القوة الوطنية وتعزيز الفخر بالإنجازات التاريخية للصين، حيث حضر الحدث عدد من القادة الدوليين البارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بالإضافة إلى الرئيس الإيراني.

دلالات تاريخية وسياسية

عرضت الصين هذا الحدث لتسليط الضوء على ما تعتبره إسهاماتها الجوهرية في هزيمة اليابان الإمبراطورية وعلى الرغم من أن السياق التاريخي يشير إلى أن الجيش الوطني الصيني كان له الدور الأكبر في هذا الصراع، تسعى الحكومة الصينية لاستعادة هذه الرواية لتعزيز مكانتها الدولية، بحسب المحلل السياسي زياد عادل.

يظهر العرض العسكري أيضًا كأداة يتولى الحزب الشيوعي استخدامها لتدعيم النزعة القومية، وسط التوترات المتزايدة مع الدول الغربية.

بخلاف ذلك، أوضح زياد عادل في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الادعاء يهدف إلى استرجاع ذكريات الماضي لجذب الدعم الشعبي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وتابع: "إلى جانب القادة المذكورين، حضر العرض أيضًا قادة من دول مثل ميانمار وجمهورية الكونغو وسلوفاكيا، مما يعكس تنامي العلاقات الدبلوماسية بين الصين وهذه الدول ويُعتبر حضور زعماء من 11 دولة تحد الصين دليلاً على أن بكين باتت بالفعل قوة إقليمية عظمى تسعى لتأكيد نفوذها في الساحة العالمية".

ما المتعلق بهذا الحدث؟

يُحاكي العرض العسكري من حيث التنظيم الدقيق ما حدث في بكين عام 2015، حيث شاهد العالم استعراض الجنود على وقع موسيقى حماسية وطائرات حربية تحلق في تشكيلات متناسقة، وفقا للخبير السياسي.

كما صاحب العرض أيضًا أحدث الأسلحة الصينية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية ودبابات الجيل الجديد، حيث شارك الرئيس شي جين بينغ، الجنود في الاحتفال من خلال قيادته لسيارة مصنعة في الصين، مما يمثل رمزية لقوة القيادة الصينية.

ستكشف الصين أيضا عن عدد من الابتكارات العسكرية التي تشمل صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة، مما يعكس استعدادها للتعامل مع التهديدات، خاصة تلك القادمة من الولايات المتحدة.

تحديات رغم استعراض القوة

يُعتقد أن العديد من هذه الأسلحة تم تصميمها لدعم خطط الصين في ظل موقفها المتعلق بتايوان، التي تنظر إليها بكين كجزء لا يتجزأ من أراضيها.

وعلى الرغم من التسليط الضوئي على القوة العسكرية، تُواجه القيادة العسكرية الصينية تحديات داخلية، بحسب زياد عادل، حيث دخلت بكين في الفترة الأخيرة في صراعٍ كبير لمكافحة الفساد، مما أثر على الوضع داخل اللجنة العسكرية المركزية التي تشرف على القوات المسلحة.

وبحسب الخبراء، يعكس هذا العرض العسكري ليس فقط القوة العسكرية للصين، ولكن أيضًا استراتيجياتها السياسية والإقليمية في عصر متغير. فاستخدام التاريخ كأداة لتعزيز الروايات الوطنية والسياسات الداخلية يعد جزءًا من جهود الصين لتعزيز نفوذها على الساحة العالمية، في ظل ظروف اقتصادية متقلبة وتحديات دولية متصاعدة.