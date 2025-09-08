قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

على الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات

ع الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات
ع الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات
عبد الفتاح تركي

سرقة البيانات على فيسبوك.. رصد فريق الأبحاث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي (GReAT) منذ أواخر شهر أغسطس لعام 2025 حملة خبيثة جديدة تستخدم كأداة لسرقة البيانات، وهي برمجية خبيثة مصممة لسرقة كلمات المرور ومعلومات الحسابات الأخرى.

سرقة البيانات على فيسبوك

ومن المرجّح أنّ برمجية StealC v2 الخبيثة لسرقة البيانات تنتشر عبر رسائل فيسبوك. وقد سُجّلت حتى الآن أكثر من 400 إصابة بهذه البرمجية، وتستهدف هذه الحملة مستخدمين في دول عديدة منها حالات مؤكدة في الأردن واليمن وقطر ولبنان.

إشعار زائف بحظر الحساب

ويستقبل مستخدمو فيسبوك رسائل في إطار هذه الهجمات تحتوي على رابط يظهر في صورة إشعار زائف بحظر حساباتهم.

واقرأ أيضًا:

هاكر

وبمجرد النقر على الرابط، تظهر صفحة دعم مزيفة تزعم أن الحساب محظور نتيجة نشاط مريب. وتدعو الصفحة المستخدم للنقر على زر «استئناف” لاستعادة الوصول إلى حسابه، وحالما يفعل ذلك يبدأ تحميل نص برمجي خبيث يثبت برمجية StealC v2 في جهاز الضحية، وهي برمجية خبيثة خطيرة تقدم ضمن نموذج البرمجيات الخبيثة كخدمة. وتسرق هذه البرمجية كلمات المرور وملفات تعريف الارتباط ولقطات الشاشة وبيانات محفظة العملات المشفرة، وفق دي بي إيه.

ويعلق على هذه المسألة «مارك ريفيرو”، الباحث الأمني الرئيسي في فريق الأبحاث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي: “يستغل المجرمون السيبرانيون مخاوف المستخدمين من فقدان الوصول إلى حساباتهم، ويوهمونهم بضرورة التصرف بعجالةٍ. وقد تؤثر هذه الضغوط على المستخدمين وتدفعهم إلى التخلي عن حذرهم، فيزداد خطر إصابتهم ببرمجيات خبيثة مثل برمجية StealC v2. لذلك ينبغي للمستخدمين أن يتوخوا الحذر، ويتحققوا دومًا من صحة الرسائل الواردة قبل النقر على أي رابط فيها.”

هاكر

تم رصد الإصدار الثاني من برمجية StealC الخبيثة، والذي أطلق عليه StealC v2، لأول مرة في وقتٍ سابق من عام 2025 بتحسينات وقدرات جديدة تمت إضافتها إلى البرمجية الأصلية، مما رفع مستوى المخاطر المحيطة بالمستخدمين، سواء كانوا أفرادا أو شركات.

وقد ظهر الإصدار الأول من البرمجية StealC لأول مرة عام 2023 في منصات الويب المظلم، وسرعان ما أصبحت شائعة بين المجرمين السيبرانيين؛ نظرا لبساطتها وفعاليتها وسهولة الحصول عليها.

تدابير للحماية من سرقة البيانات

وتوصي كاسبرسكي المستخدمين الأفراد والشركات باتخاذ التدابير المفيدة التالية للحماية من التصيد الاحتيالي: 

• يجب توخي الحذر دوما، لا سيما أنّ رسائل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية التصيدية تبدو أحيانا شديدة الشبه بالحقيقية، ويتوقف ذلك على دقة المجرمين السيبرانيين، لكنّ الروابط التشعبية تكون غالبا غير صحيحة، أو تحتوي أخطاء إملائية أو تعيد توجيهك إلى موقع آخر.

• الانتباه جيدًا إلى نبرة الاستعجال أو إثارة المخاوف في الرسائل؛ فالمجرمون يحاولون في هجمات التصيد الاحتيالي أن يستعجلوا الضحايا أو يخوفونهم. لذلك احذر من رسائل البريد الإلكتروني، التي تطالبك باتخاذ إجراء فوري مثل تغيير كلمة المرور أو تقديم بياناتك الشخصية.

• تحقق دومًا من الرسائل أو المكالمات المشبوهة أو غير المرغوب بها، وإن بدت شرعيًّة، وامتنع عن مشاركة رموز المصادقة الثنائية بتاتا.

• استخدم حل Kaspersky Next للشركات أو حل Kaspersky Premium للأفراد للحماية من محاولات التصيد الاحتيالي.

سرقة البيانات سرقة البيانات على فيسبوك إشعار زائف بحظر الحساب تدابير للحماية من سرقة البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

خطيب الدقهلية

أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو

أحمد شيبة

حبيبة قلبي .. أحمد شيبه يبكي بعد رؤية صورة والدته على الهواء

أحمد شيبه وعمرو أديب

أحمد شيبه: بقالي فترة منزلتش أغاني .. وأنا بفرح الناس لكن من جوه تعبان

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد