هيئة تعليم الكبار: استطعنا خلال العام الماضي محو أمية 800 ألف مواطن

وجه اللواء رائد هيكل رئيس هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بملف التعليم وبناء الإنسان في مصر.

وقال رائد هيكل في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" التعليم هو أساس بناء الإنسان ".

وأضاف رائد هيكل :" وزير التعليم يهتم بملف محو الامية والعمل على خفض نسب الامية في مصر ".

وتابع رائد هيكل :" نسعى إلى التوعية بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان ونشير على خطورة الأمية على مسارات التنمية المختلفة ".

وأكمل رائد هيكل :" خلال العام الماضي استطعنا محو أمية 800 ألف مواطن وهذا إنجاز كبير "، مضيفا:" نقوم بتوقيع شراكات مع مختلف الجهات لمحو أمية عدد أكبر من أهالينا ".

وتابع رائد هيكل :" الأمي ليس جاهل لكنه يفتقر لمهارات القراءة والكتابة ونقوم بتمكين الأميين بعد محو أميتهم ".

