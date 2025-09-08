مؤسسة أبو العينين: محو أمية أكثر من 500 ألف مواطن في اليوم العالمي لمحو الأمية

في اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام، تواصل مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي دورها الرائد في مواجهة الأمية وبناء الإنسان المصري، فمنذ أكثر من أربعة عقود، جعلت المؤسسة من التعليم أولوية، حتى نجحت في محو أمية أكثر من 500 ألف مواطن من خلال مئات الفصول التعليمية التي أنشأتها بمحافظة الجيزة وعدد من المحافظات.

وتأتي هذه الجهود تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وبالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، حيث نظمت المؤسسة خلال العام الجاري تسعة امتحانات اجتازها مئات المواطنين وحصلوا على شهادات رسمية تؤهلهم لفرص عمل جديدة، وتمكنهم من بدء مشروعات صغيرة أو استكمال تعليمهم الجامعي.

تمكين الدارسين عبر برامج تدريبية

ولم يقتصر دور المؤسسة على تعليم القراءة والكتابة فقط، بل امتد إلى تمكين الدارسين عبر برامج تدريبية في مجالات الخياطة والتطريز وصناعة المخبوزات، مع توفير دعم تسويقي لمنتجاتهم.

وذلك بتعليمات من رالنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وئبس مجلس إدارة المؤسسة والسيدة سمية ابو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة وتعمل بتمويل ذاتي كامل دون قبول أي تبرعات، ما يعكس التزامها بالعمل الوطني الخالص. وقد نالت المؤسسة تكريم من اليونسكو لمحو الأمية تقديرًا لجهودها الريادية محليًا ودوليًا