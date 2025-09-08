تطعيم الكلاب الضالة بجميع مدن ومراكز دمياط

في إطار لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، تتواصل الجهود لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة .

حيث قامت إدارة شئون البيئة وبمشاركة إدارتى المركبات والإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بدمياط ومديرية الطب البيطري بتدشين حملات مكبرة للمرور علي مراكز و مدن المحافظة و ذلك لمتابعة منظومة النظافة،وكذا منظومة التشجير والمرور علي المدارس للتأكد من جاهزيتها إستعدادا للعام الدراسي الجديد،وكذلك القيام بحملة لتطعيم الكلاب الضالة مجابهة لمرض السعار،وجاء ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

كما استهلت الحملة بمتابعة أعمال النظافة عن طريق رفع ونقل المخلفات الصلبة بمدينة ميت أبو غالب ،كما تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري لتطعيم عدد من الكلاب صدد مرض السعار ،بالإضافة إلي زراعة عدد من الأشجار بنطاق المدينة،إلي جانب و ضع رمال نظيفة بأماكن رفع تراكمات القمامة بنفس المنطقة.

كما تم في نفس السياق التوجه إلى قرية كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد حيث تمت أعمال التطهير علي مصرف زراعي بمدخل القرية ،و كذا تطعيم عدد من الكلاب الضالة بالقرية ،هذا إلي جانب المرور علي مدارس القرية للتأكد من جاهزيتها ونظافة الفصول و كذلك دورات المياه،بلإضافة إلي إزالة الإشغالات و التعديات على الطرق العامة أمام المدارس .

استكمالا لذلك تم إزالة تركمات المخلفات من قطعة أرض حيث تم فرشها بالرمال الناتجة عن تكريك هيئة ميناء دمياط و زراعتها بالأشجار.

والجدير بالذكر أيضاً تم زراعة عدد من الأشجار إلي جانب تطعيم الكلاب الضالة ضدد مرض السعار بعدد من المناطق المتفرقة ،كما تم أيضاً أعمال التطهير لترعة الساحل وذلك بالتنسيق مع مديرية الري بدمياط.

كما تهيب محافظة دمياط المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت، للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

وفى حالة وجود اى شكوى متعلقة بتلك المنظومة يتم استقبالها من خلال الرابط التالي

https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83