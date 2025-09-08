أيمن صقر عن الضوابط الجديدة بـ «التجريبية»: الرسوب في الإنجليزي يعيد الطالب للمدارس الحكومية

قال أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارًا بتطبيق تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المدارس الرسمية والرسمية لغات المعروفة سابقًا بـ «التجريبية«، ابتداءً من العام الدراسي الجديد، بينما لن يتم تدريسها في المدارس الحكومية العادية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وآية عبدالرحمن، أن النجاح في هذه المادة أصبح إلزاميًا بنسبة 50% كحد أدنى، وذلك في إطار رفع كفاءة الطلاب في اللغات الأجنبية، خصوصًا في المدارس التي تُدرس باللغة الإنجليزية.

وأوضح صقر أن هناك مستوى رفيع في بعض المدارس الرسمية، ويجب أن ينجح الطالب فيه بنسبة لا تقل عن 50% أيضًا، وإلا لن يُسمح له بالاستمرار في نفس المسار التعليمي.

وبالنسبة لصفوف النقل (الابتدائي والإعدادي)، أكد أن الطالب الراسب في اللغة الأجنبية الثانية أو في المستوى الرفيع يخضع لشروط إعادة العام الدراسي، أما في الصف الثالث الإعدادي، فإذا رسب الطالب في الدور الأول، يحق له دخول الدور الثاني، وإذا لم ينجح في الدور الثاني، يُحول تلقائيًا إلى مدارس اللغة العربية لأنه لم يحقق المعايير المطلوبة للدراسة باللغة الأجنبية.