نجل عدلي القيعي: والدي يؤثر في كل من حوله.. ودائما لديه انتصار للمبادئ

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن "الشيء المشترك بيني وبين أبني محمد هي القيم اللي اتربينا عليها وانا شايف أن محمد ابني أحسن مني في حاجات كتير ومن انقى الأشخاص التي يمكن أن تقابها وهو معطاء لأقصى حد ومخلص لعمله وأصدقائه".

وقال محمد عدلي القيعي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن والدي يؤثر في كل من حوله، مؤكدا أنه دائما لديه انتصار للمبادئ ويبتعد عن جميع المواقف التي يمكن أن يكون بها غل"

وتابع نجل عدلي القيعي، أن والدي لديه شفافية وطيبة كبيرة، ودائما ما يعطي النصائح لعدم الوقوع في الأخطاء أو تكرارها ولكن تكون النصيحة دون إجبار.