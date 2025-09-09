قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زيدان يترقب نهاية مونديال 2026 لخلافة ديشامبفي تدريب منتخب فرنسا

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
إسلام مقلد

تتجه الأنظار في الكرة الفرنسية نحو ما بعد كأس العالم 2026، حيث يزداد الحديث عن سيناريو محتمل يتصدره اسم زين الدين زيدان، أسطورة الديوك السابق ومدرب ريال مدريد الأسبق، ليكون الخليفة الطبيعي لديدييه ديشامب على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.

مطلب جماهيري ولاعبي المنتخب

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن لاعبي المنتخب يحلمون بالعمل تحت قيادة زيدان، مشيرة إلى أن هذا الشعور لا يقتصر على الجماهير فقط، بل يمتد ليشمل الأجيال الجديدة من اللاعبين، وعلى رأسهم كيليان مبابي الذي تجمعه علاقة مميزة بالمدرب الأسطوري.

مراقبة دقيقة للجيل الجديد

زيدان، الذي ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد، لم ينقطع عن متابعة الكرة الفرنسية.

تقول التقارير إنه يراقب عن كثب الجيل الجديد من اللاعبين، ويدوّن ملاحظاته بشكل مستفيض، بل يتعرّف على شخصيات عديدة داخل المنتخب عبر شبكته الواسعة. 

هذه المتابعة تؤكد استعداده التام لتولي المسؤولية في أي لحظة، وكأن المنصب مُقدر له منذ البداية.

موقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، ورغم إعجابه الشديد بزيدان، يرفض اتخاذ أي قرار حاسم قبل نهاية مونديال 2026، مفضلاً منح ديشامب كامل التركيز لاستكمال مهمته. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن زيدان هو المرشح الأقوى والأكثر قبولاً بين اللاعبين والجماهير، في حين يظهر اسم تييري هنري كخيار بديل يحظى باهتمام رئيس الاتحاد.

إرث ديشان وضغوط المرحلة المقبلة

ديشامب الذي قاد فرنسا لتحقيق كأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي نسخة 2022، يملك إرثاً ثقيلاً يصعب تجاوزه. 

لكن في ظل تراجع بعض المستويات ورغبة اللاعبين في التغيير، يبدو أن لحظة انتقال القيادة تقترب.

زيدان من جانبه يمتلك رصيداً هائلاً من الإنجازات الأوروبية مع ريال مدريد، إضافة إلى مكانته التاريخية كلاعب قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998 وبطولة يورو 2000.

مستقبل على خطى الأساطير

كل المؤشرات تصب في أن زيدان يتهيأ لمرحلة جديدة في مسيرته التدريبية، وربما تكون الأهم، إذ ستضعه أمام تحدٍ مختلف عن الأندية الأوروبية: قيادة منتخب وطني بحجم فرنسا نحو البطولات العالمية.

وبينما يترقب العالم نهاية مونديال 2026، تبقى كل الأنظار معلّقة على قرار الاتحاد الفرنسي، الذي قد يفتح الباب لواحدة من أكثر التجارب المنتظرة في تاريخ كرة القدم الحديثة.

