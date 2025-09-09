زيدان يترقب نهاية مونديال 2026 لخلافة ديشامبفي تدريب منتخب فرنسا

تتجه الأنظار في الكرة الفرنسية نحو ما بعد كأس العالم 2026، حيث يزداد الحديث عن سيناريو محتمل يتصدره اسم زين الدين زيدان، أسطورة الديوك السابق ومدرب ريال مدريد الأسبق، ليكون الخليفة الطبيعي لديدييه ديشامب على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.

Disponible pour succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde, Zinédine Zidane attend patiemment son heure. Même si Philippe Diallo, le président de la FFF, ne veut rien brusquer.https://t.co/7IrEZOWwBU pic.twitter.com/jyislGRGhZ — L'Équipe (@lequipe) September 8, 2025

مطلب جماهيري ولاعبي المنتخب

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن لاعبي المنتخب يحلمون بالعمل تحت قيادة زيدان، مشيرة إلى أن هذا الشعور لا يقتصر على الجماهير فقط، بل يمتد ليشمل الأجيال الجديدة من اللاعبين، وعلى رأسهم كيليان مبابي الذي تجمعه علاقة مميزة بالمدرب الأسطوري.

مراقبة دقيقة للجيل الجديد

زيدان، الذي ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد، لم ينقطع عن متابعة الكرة الفرنسية.

تقول التقارير إنه يراقب عن كثب الجيل الجديد من اللاعبين، ويدوّن ملاحظاته بشكل مستفيض، بل يتعرّف على شخصيات عديدة داخل المنتخب عبر شبكته الواسعة.

هذه المتابعة تؤكد استعداده التام لتولي المسؤولية في أي لحظة، وكأن المنصب مُقدر له منذ البداية.

موقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، ورغم إعجابه الشديد بزيدان، يرفض اتخاذ أي قرار حاسم قبل نهاية مونديال 2026، مفضلاً منح ديشامب كامل التركيز لاستكمال مهمته. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن زيدان هو المرشح الأقوى والأكثر قبولاً بين اللاعبين والجماهير، في حين يظهر اسم تييري هنري كخيار بديل يحظى باهتمام رئيس الاتحاد.

إرث ديشان وضغوط المرحلة المقبلة

ديشامب الذي قاد فرنسا لتحقيق كأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي نسخة 2022، يملك إرثاً ثقيلاً يصعب تجاوزه.

لكن في ظل تراجع بعض المستويات ورغبة اللاعبين في التغيير، يبدو أن لحظة انتقال القيادة تقترب.

زيدان من جانبه يمتلك رصيداً هائلاً من الإنجازات الأوروبية مع ريال مدريد، إضافة إلى مكانته التاريخية كلاعب قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998 وبطولة يورو 2000.

مستقبل على خطى الأساطير

كل المؤشرات تصب في أن زيدان يتهيأ لمرحلة جديدة في مسيرته التدريبية، وربما تكون الأهم، إذ ستضعه أمام تحدٍ مختلف عن الأندية الأوروبية: قيادة منتخب وطني بحجم فرنسا نحو البطولات العالمية.

وبينما يترقب العالم نهاية مونديال 2026، تبقى كل الأنظار معلّقة على قرار الاتحاد الفرنسي، الذي قد يفتح الباب لواحدة من أكثر التجارب المنتظرة في تاريخ كرة القدم الحديثة.