الجيش النيبالي ينجح في إجلاء رئيس البلاد بعد اقتحام محتجين لمقر إقامته

أفادت وسائل إعلام بأن الجيش النيبالي نجح في إجلاء رئيس البلاد بعد اقتحام محتجين على الفساد وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمقر إقامته.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء نيبال خادجا براساد شارما أولي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، وذلك غداة احتجاجات عنيفة ضد الفساد وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت المواجهات مع الشرطة عن مصرع 19 شخصا وسقوط مئات الجرحى في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس وزراء نيبال في رسالة موجهة إلى الرئيس النيبالي ونشرتها الصحافة: “لقد استقلت اليوم من منصبي كرئيس للوزراء (...) حتى يتسنى اتخاذ تدابير للتوصل إلى حل سياسي ومعالجة المشكلات القائمة”.

وأورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، مشيرا إلى أن سبب الغضب الشعبي يعود إلى تعليق عمل شبكات التواصل الاجتماعي، التي اتهمتها الحكومة بتأجيج التوترات ، وقد أدى هذا القرار الذي اتخذ أمس الاثنين إلى اندلاع احتجاجات واسعة خلفت عشرات الضحايا.

ورغم أن السلطات اعادت صباح اليوم الثلاثاء تشغيل المنصات الرئيسية، إلا أن هذه الخطوة لم تهدئ من الغضب الشعبي.