بعد معاناة 16 عامًا.. ا تسليم 100 وحدة سكنية بمشروع إسكان الطود المتعثر



وسط أجواء من الفرحة والسعادة والبهجة بين المواطنين، شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، حفل تسليم 100 وحدة سكنية بمشروع إسكان الطود المتعثر كمرحلة أولى، وذلك بعد معاناة استمرت لأكثر من 16 عاما، عانى خلالها المتضررين الحاجزين للوحدات البالغ عددها 600 وحدة سكنية موزعين على عدد 30 عمارة بالمشروع، حيث تقدموا للحصول علي الوحدات وتم التعاقد معهم في عام 2008، وظلوا طول السنوات الماضية مترقبين يحلمون بحل مشكلتهم ليحول المحافظ معاناتهم إلى فرحة من خلال اتخاذ قرار حاسم بحل مشكلتهم واستكمال المشروع المتعثر.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبدالعاطي موسى، ثم مراسم تسليم عقود الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين، وسط الزغاريد والفرحة الكبيرة بين الأسر والمواطنين، كما قام محافظ الأقصر بتفقد عدد من الوحدات التي تم تسليمها للأهالي.

وأوضح أحمد حسن أبوالحسن رئيس مركز ومدينة الطود، أن المشروع عبارة عن 30 عمارة سكنية كل عمارة تحتوى على 20 وحدة سكنية مساحة الوحدة 65 متر مربع عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، لافتا إلى أن المشروع تعثر بسبب الأحداث السياسية التى حدثت في عام 2011 حيث توقف المشروع ولم يتم استكماله وتعثر بسبب تغير الأسعار وتوقف الدعم والتدفق المالي، وظل المشروع متوقفا على مدار أكثر من 15 عاما إلى أن قرر محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن يتم حل المشكلة ليعيد البسمة والأمل إلى حاجزي الوحدات، حيث وجه المحافظ ببدء أعمال تجهيز الوحدات السكنية لتسليمها لمستحقيها وتدبير المبالغ المالية اللازمة لاستكمال الوحدات السكنية وتوصيل المرافق وتطوير وتشجير المنطقة، حيث تم توفير خط الصرف الصحي وخط تغذية مياه الشرب وخط الكهرباء وتم تجريبها وتشغيلها كما تم إنشاء سوق حضاري مجاور للمنطقة لخدمة السكان، وذلك بعد أن بدا استكمال ذلك المشروع مستحيلا.

ومن جانبه أعرب محافظ الأقصر، عن سعادته باستكمال المشروع وتسليم المرحلة الأولى منه للمواطنين، مشيرا إلى أن أول مشكلة تم عرضها عليه بعد أن حلف اليمين كمحافظ للأقصر كانت هي مشروع إسكان الطود المتعثر، وأنه سعيد لحل المشكلة وادخال الفرحة على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال أعمال تسليم باقي الوحدات تباعا حيث سيتم تسليم 5 عمارات بإجمالي 100 وحدة سكنية في 1 نوفمبر القادم، وتسليم 5 عمارات أخرى بتاريخ 15 ديسمبر القادم، وتسليم 5 عمارات أخرى بتاريخ 30 يناير 2026، وتسليم 5 عمارات أخرى بتاريخ 15 مارس 2026، وتسليم 5 عمارات بتاريخ 30 أبريل 2026.

وأضاف محافظ الأقصر، أنه سيواصل العمل على خدمة أهالي المحافظة وحل كافة المشكلات والتحديات والمشاريع المتعثرة، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من حل مشكلة حوض 18 بمدينة الأقصر الذي تبلغ مساحته 88 فدان، وفتح كافة الشوارع بالمنطقة وتوصيل المرافق لها وتطويرها، كما يجري تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش للنيل بمدينة القرنة بالبر الغربي، وتطوير المنطقة التاريخية بمحيط معبد إسنا، وتطوير كورنيش أرمنت، واستكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة على مستوى المحافظة، واستمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية، ورفع كفاءة 56 وحدة صحية في النجوع والحواجر وتوفير الأطباء بهم، كما تم تشغيل معديتين جديدتين بين البرين الشرقي والغربي للأقصر، مع استمرار العمل لرضاء المواطنين عن مختلف الخدمات الحكومية المقدمة لهم في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبدالله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار هشام البلكي المستشار القانوني لمحافظة الأقصر، واللواء أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن محافظة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.