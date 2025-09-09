خارجية النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس جسدت رؤية مصرية متكاملة للتعامل مع التحديات الدولية

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة البريكس الاستثنائية جسدت رؤية مصرية متكاملة للتعامل مع التحديات الدولية الراهنة، حيث فضح الرئيس ازدواجية المعايير التي باتت تحكم النظام العالمي، وشدد على خطورة استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بما يقوض السلم والأمن الدوليين ويدفع العالم نحو الفوضى.

وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي وضع خريطة طريق للتكامل بين دول "البريكس" عبر خمسة عناصر رئيسية، شملت تعميق التشاور وتنسيق المواقف، وإطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وتوسيع التعاون المالي باستخدام العملات المحلية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي بما يعزز تمثيل الدول النامية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤككدة أن هذه الرؤية تعكس قيادة مصر الطامحة لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في خطاب الرئيس، حيث جدد رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل العادل يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أن دعوة الرئيس السيسي لقادة بريكس إلى دعم الجهود لإحياء مسار حل الدولتين تمثل تأكيدًا أن فلسطين في قلب وعقل الرئيس السيسي، وأن مصر لم ولن تتخلى عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وشددت على أن مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي لا تكتفي بتشخيص الواقع المضطرب وإنما تقدم حلولًا عملية ورؤى واضحة لإرساء العدالة الدولية. وقالت إن كلمة الرئيس تعكس مكانة مصر كصوت عاقل وقوي يقود الرأي العام العربي والدولي، ويدافع عن حقوق الشعوب في الحرية والتنمية والاستقرار، وهو ما يرسخ دور القاهرة كركيزة أساسية في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا.